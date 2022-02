Mancano poche ore alla messa in onda di un'attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Lunedì 14 febbraio, infatti, Alfonso Signorini condurrà la diretta che vedrà il ritorno in casa del protagonista assoluto della sesta edizione. Alex Belli rientrerà tra le mura di Cinecittà per rimanerci due settimane, e questo non farà altro che scombussolare gli equilibri già precari del gruppo. Nel giorno di San Valentino, inoltre Manila Nazzaro dovrebbe scoprire che il compagno Lorenzo si è preso un periodo di riflessione dopo aver assistito a comportamenti che non gli sono piaciuti della sua dolce metà.

Aggiornamenti dal Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 14 febbraio, manca esattamente un mese alla fine del Grande Fratello Vip 6; il 14 marzo, infatti, sarà proclamato il vincitore tra i concorrenti che nelle prossime puntate riusciranno ad accedere all'ultima diretta di quest'anno.

Stasera, intanto, Alfonso Signorini proverà a stupire i telespettatori con un colpo di scena che è già stato annunciato una settimana fa.

A distanza di un paio di mesi dalla sua squalifica, Alex Belli sta per tornare nella casa più spiata d'Italia ma non in qualità di ospite.

Dopo aver affrontato sette giorni di isolamento preventivo in albergo nel rispetto delle norme anti-Covid, l'attore sta per tornare a vivere tra le mura di Cinecittà per un periodo limitato e con un obiettivo ben preciso: prendere una decisione definitiva tra la moglie Delia e l'amica speciale Soleil.

Un mese alla finale del Grande Fratello Vip

L'anticipazione più interessante della puntata del Grande Fratello Vip del 14 febbraio, dunque, è quella sull'inaspettato ritorno di Alex nella casa.

Dopo essere stato protagonista assoluto anche dopo la sua uscita dal gioco a metà dicembre, Belli sta per riaccendere le dinamiche del reality direttamente dalle mura di Cinecittà, che tra qualche ora tornerà a condividere con gli ex compagni d'avventura e con le due donne che dice di amare.

I "reclusi" sono già a conoscenza del colpo di scena che la produzione ha in serbo per loro perché qualcuno gliel'ha comunicato urlando fuori dalla casa qualche giorno fa.

Stando ai contenuti che sta pubblicando di recente sui social network, l'attore ha intenzione di riappacificarsi con Delia: allo scoccare della mezzanotte del giorno di San Valentino, infatti, l'uomo ha postato su Instagram una romantica dedica per la moglie, colei che sta per riabbracciare dopo qualche settimana.

Antonio, Kabir e Gianluca al televoto al Grande Fratello Vip

Restando in tema San Valentino, stasera ci saranno varie sorprese per gli innamorati del cast. Lulù dovrebbe ricevere un romantico gesto da parte del suo Manuel, Sophie e Alessandro si sono concessi una cenetta in piscina dichiarandosi amore folle.

Una vippona che tra qualche ora potrebbe perdere il sorriso, è Manila. Una settimana fa circa, infatti, Lorenzo Amoruso ha usato i social per far sapere di essersi preso una pausa di riflessione dalla compagna: Nazzaro non sa ancora nulla e potrebbe scoprirlo proprio nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 14 febbraio.

Durante la diretta che inizierà tra poche ore, inoltre, ci sarà una nuova eliminazione: Alfonso Signorini leggerà il risultato del televoto aperto sette giorni fa tra Antonio, Kabir Bedi e Gianluca.

Il concorrente che riceverà il minor numero di voti da parte dei telespettatori (stando ai sondaggi web, il favorito all'esclusione dal reality-show sarebbe il bel napoletano Medugno) dovrà lasciare definitivamente la casa e rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima di lunedì 14 marzo.