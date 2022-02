Ritorna l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 6 e lunedì, 14 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno, dato che questa sarà la puntata in cui si assisterà al ritorno in casa di Alex Belli. Il celebre attore, protagonista del triangolo che ha tenuto banco per tutte queste settimane all'interno delle dinamiche del reality show, rimetterà piede in casa per avere nuovi confronti con sua moglie ma anche con Soleil Sorge.

In programma una nuova eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 14 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 prevista il 14 febbraio in tv, rivelano che ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Dopo la proclamazione del primo finalista, Delia Duran, che ha conquistato già l'accesso alla puntata conclusiva di questa seta edizione, si tornerà al vecchio meccanismo e quindi il televoto di questa settimana, decreterà il nome della persona che deve abbandonare definitivamente il cast di questa sesta edizione.

I tre concorrenti che rischiano di essere fatti fuori dal gioco sono: Gianluca Costantino, Kabir Bedi e Antonio Medugno.

Chi sarà eliminato definitivamente dal cast di questa sesta edizione, a ridosso ormai della finalissima?

Gianluca a rischio eliminazione dal GF Vip 6

Al momento, i sondaggi social sul nome del prossimo eliminato vedono in testa Gianluca Costantino, il quale potrebbe essere il prossimo vippone a dover abbandonare definitivamente la casa.

Antonio e Kabir, infatti, godono di un affetto maggiore rispetto al loro avversario che potrebbe così uscire di scena a distanza di poche settimane dal suo arrivo all'interno della casa del GF Vip.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata del 14 febbraio 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche del triangolo Alex Belli - Delia Duran - Soleil Sorge e, questa volta, ci sarà un colpo di scena.

Il ritorno di Alex Belli nella casa: anticipazioni GF Vip del 14 febbraio

Dopo aver fatto la quarantena, Alex Belli tornerà nella casa del GF Vip.

Questa volta, però, la permanenza dell'attore non durerà il tempo di un confronto lampo, dato che Alex arriverà in casa per restarci.

Belli sarà la guest-star di questo finale della sesta edizione e soggiornerà in casa per qualche settimana. Lo scopo dell'attore sarà quello di rimettere armonia nel suo rapporto di coppia con Delia Duran ma, al tempo stesso, stabilire anche la veridicità del suo rapporto con Soleil Sorge.

La presenza di Alex Belli, quindi, sarà il colpo di scena finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che si avvia verso le battute conclusive di una edizione che ha ottenuto ottimi ascolti ed è stata dominata proprio dal "ciclone Alex Belli".