Delia Duran ha conquistato l'accesso alla finale di questo Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell'ultima puntata serale del 7 febbraio in onda su Canale 5, la modella è riuscita a battere al televoto Davide Silvestri e la reazione di quest'ultimo non è stata delle migliori.

Davide, subito dopo la diretta del GF Vip, ha ammesso di essere deluso da questo verdetto del pubblico tanto da minacciare di abbandonare il gioco. E, in queste ore, Soleil Sorge non ha perso occasione per provocare Davide dopo la cocente sconfitta al televoto di questa settimana.

Delia Duran accede alla finale del GF Vip

Nel dettaglio, il pubblico del GF Vip è stato chiamato a decidere il nome del primo finalista di questa sesta edizione.

Al rush finale sono arrivati Delia e Davide ma, ad avere la meglio, non è stato l'attore presente in casa fin dallo scorso settembre bensì la moglie di Alex Belli.

La modella venezuelana è riuscita ad avere la meglio e a conquistare l'accesso alla finalissima di questa sesta edizione, scatenando pareri contrastanti in casa.

Davide Silvestri, ad esempio, non ha nascosto la sua amarezza e la delusione per come siano andate le cose tanto da svelare di voler abbandonare la casa di Cinecittà.

Davide Silvestri sconfitto da Delia al televoto del GF Vip e sbotta dopo la puntata

Insomma un momento di grande crisi per Davide, il quale ha ammesso di aver paura che Delia possa batterli tutti e arrivare anche a vincere questa sesta edizione del GF Vip.

Situazione diversa per Soleil, la quale si è detta soddisfatta di questa vittoria di Delia al televoto, dando la colpa a quei concorrenti che nelle ultime settimane hanno accolto e coccolato la modella.

E, notando il fastidio di Davide per questa sconfitta al televoto, Soleil non ha perso occasione per punzecchiare l'attore, lanciando delle frecciatine al vetriolo che non sono passate inosservate.

Soleil Sorge provoca Davide dopo la sonora sconfitta contro Delia Duran

Il giorno dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, Davide ha provato a minimizzare l'accaduto lasciando intendere che a lui non interessasse il fatto che Delia avesse vinto al televoto per l'accesso alla finale.

"A me non frega niente, ti dico la verità. Ma proprio zero", ha ammesso Davide che in questo modo ha cambiato idea dopo che aveva minacciato anche di abbandonare il gioco per questa disfatta al televoto del GF Vip, nonostante sia uno dei concorrenti storici di questa sesta edizione.

"Ammazza stai rosicando da ieri eh", ha subito sottolineato Soleil Sorge rivolgendosi proprio a Davide e scatenando l'ilarità anche degli altri concorrenti che evidentemente si sono trovati d'accordo con l'ex protagonista di Uomini e donne.