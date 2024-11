Nel post-puntata del Grande Fratello, c'è stato il tanto atteso confronto tra Javier Martinez e Shaila Gatta e si è concluso con un abbraccio. Vedendo i due concorrenti insieme, Lorenzo Spolverato ha spiegato all'ex velina di avere avvertito un certo fastidio e ha rivelato che lui non avrebbe mai avuto un atteggiamento simile: "Io non abbraccerei mai Helena conoscendo il suo trasporto".

Lorenzo geloso di Javier

Dopo giorni di silenzi è arrivato il confronto tra Shaila e Javier e si è concluso con un abbraccio tra i due.

Prima di andare a dormire Lorenzo e Shaila si sono ritrovati su quanto accaduto in puntata e nel post.

A un certo punto Spolverato ha parlato del confronto tra la fidanzata e Martinez e ha chiosato: "Non dico che tu non avessi dovuto parlarci, ci mancherebbe altro ma dopo tutto quello che tu mi hai raccontato è andata bene solamente per un quieto vivere in casa". A seguire il concorrente ha lasciato intendere di non avere gradito alcuni atteggiamenti di Shaila: "Se c'è un abbraccio, ci saranno anche risate, scherzi e altri abbracci. Quindi io mi chiedo come sia possibile avere un rapporto di amicizia così". Parlando di un'ipotetica frequentazione lontano dal Reality Show, Lorenzo ha proseguito il suo monologo: "Anche la frase 'fuori ci beviamo un caffè' e 'diventiamo amici' per quanto possa essere leggera e da donna libera come tu sei, io non ti dirò mai che secondo tu hai sbagliato.

Al tempo stesso, però, posso dirti che io non lo farei. Io non abbraccerei mai Helena conoscendo il suo trasporto". Infine il diretto interessato ha precisato che tra lui e Helena non c'è mai stato un coinvolgimento fisico come quello che c'è stato tra Shaila e Javier. Dunque vedendo determinati atteggiamenti in lui è scattata una sorta di gelosia: "Io non lo farei.

Io e te ragioniamo in maniera diversa".

Dai, Lorenzo sta iniziando con la sua tossicità che ha dentro.

Tempo al tempo.😌 #GrandeFratello pic.twitter.com/KStRsZJZIM — Violett926 (@violett926) November 5, 2024

La versione di Shaila

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Lorenzo, Shaila ha cercato di rassicurarlo: "Mi dispiace che tu stia così".

Poi la diretta interessata ha tranquillizzato il 27enne sul fatto che nei confronti di Martinez non prova nulla: "Io ho scelto te, voglio te".

Al tempo stesso, però, l'ex velina ha ribadito che essendo un'amica di Javier nei giorni a venire ci saranno degli abbracci, delle chiacchierate e delle risate.

Il confronto tra Shaila e Javier

Nel post-puntata Shaila e Javier si sono confrontati.

L'ex velina ha precisato di non essersi mai preso mai gioco dello sportivo, ma comprende di avere sbagliato alcune modalità nel chiudere la conoscenza. Dal canto suo Martinez ha stuzzicato la coinquilina: "Mi viene da pensare che tu voglia quello che non hai", ma Shaila ha immediatamente replicato: "Io ho quello che voglio".

Il confronto è proseguito con toni pacifici ed i due hanno deciso di metterci una pietra sopra. Prima di tornare dai compagni d'avventura Shaila e Javier si sono abbracciati e hanno deposto l'ascia di guerra.