Prosegue l'appuntamento con il GF Vip 6 e, questo lunedì 24 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata serale su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena e l'attenzione sarà posta anche sul televoto di questa settimana che vede coinvolta anche Soleil Sorge, una delle concorrenti maggiormente al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Non si tratterà comunque di un televoto che porterà a un'eliminazione.

Soleil, Kabir e Federica al televoto: anticipazioni GF Vip del 24 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma il 24 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'esito del televoto di questa settimana, che vede coi volti tre concorrenti attualmente in gara nel cast del reality show.

Si tratta di Soleil Sorge, Kabir Bedi e Federica Calemme: il pubblico da casa, che segue il GF Vip, dovrà decidere il nome della persona che intende salvare da questa nomination del programma Mediaset.

Tuttavia, nessuno dei concorrenti sarà "fatto fuori" dal gioco. Per questo lunedì sera, così come è stato svelato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, non ci saranno nuove eliminazioni definitive dal programma.

Soleil non rischia l'eliminazione dalla puntata del GF Vip 6 di lunedì 24 gennaio

Di conseguenza, Soleil Sorge non rischia di essere fatta fuori dal gioco, anche se il risultato finale del televoto è comunque molto atteso, per capire come si orienterà il pubblico della trasmissione circa il preferito di questa settimana.

Soleil, infatti, nel corso delle ultime puntate ha perso la sua leadership indiscussa al televoto, complici una serie di scivoloni che non sono piaciuti al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini, i quali hanno "punito" la giovane influencer.

Alex Belli 'lascia' Delia sui social

In attesa del verdetto del televoto di questa settimana, le anticipazioni sulla prossima puntata di lunedì 24 gennaio, rivelano che si parlerà anche delle vicende di Alex-Delia-Soleil.

In queste ultime ore, infatti, l'attore ha nuovamente sentenziato sui social pubblicando un nuovo post in cui ha scelto di voler sostanzialmente lasciare sua "moglie" Delia, chiedendole di andare avanti da sola per la sua strada.

Quale sarà a questo punto la reazione di Delia dopo che verrà messa al corrente di questo post social del marito Alex? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata del GF Vip di lunedì 24 gennaio.