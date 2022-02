Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno dato adito a una lite piuttosto accesa. A tal proposito l'ex volto di Temptation Island ha espresso la volontà di lasciare il GFVip, perché sente di non dare più nulla al reality show. Parlando con Soleil Sorge, il 30enne ligure ha sostenuto che Sophie sarebbe troppo diversa dal suo modo di approcciare a una relazione.

I motivi della discussione

Basciano e Sophie hanno discusso nuovamente. Questa volta a far infuriare Alessandro è stato uno sguardo di troppo della 19enne milanese ai nuovi arrivati Antonio Medugno e Gianluca Costantino.

Dal canto suo, Codegoni ha rimproverato il suo fidanzato di guardare un po' troppo Delia Duran.

Lo sfogo di Alessandro

Parlando con Soleil, Basciano ha spiegato di essere stanco di essere al GFVip. Per questo motivo il 30enne ligure ha confidato di avere provato ad aprire le porte della casa per uscire, ma invano. Alessandro ha espresso il desiderio di voler tornare dal suo bambino: "Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi. Non ho più nulla da dare...".

Il gieffino ancora scosso per la discussione animata avuta con Codegoni ha ribadito di non volere più privare il figlio della sua presenza: "Perché privare lui, per stare con Sophie che fa gli show?".

A proposito dell'ex tronista di Uomini e Donne, Basciano ha puntato il dito contro la fidanzata.

Secondo il giovane, Sophie non sarebbe la donna adatta a lui: "Lei nelle relazioni non ha un limite ed è grave". Il 30enne ha sostenuto che forse, non era destino che la relazione con Codegoni durasse anche lontano dai riflettori. Infine, il diretto interessato ha dichiarato di essere stanco di discutere sempre con Sophie: "Si comporta come una bambina".

La versione di Codegoni

Basciano ha spiegato di essere in attesa della risposta degli autori del reality show, su quando lasciare la casa di Cinecittà. Nel frattempo, Sophie si è sfogata con le sue compagne d'avventura. La 19enne ha reso nota una confidenza del 30enne su Delia: "Ha detto che non vede l'ora di avere un rapporto con lei".

Inoltre, Sophie ha spiegato che Alessandro l'ha offesa, dicendo che l'unica cosa che sa fare è sedurre i ragazzi.

La gieffina ha precisato di essere sempre stata una ragazza seria. Poi, ha fatto sapere di non riuscire a perdonare le parole pronunciate da Basciano. Lo scorso sabato, Codegoni era già stata protagonista di una scenata di gelosia nei confronti di Alessandro. La ragazza aveva rimproverato il suo uomo di avere guardato un po' troppo la compagna di Alex Belli.