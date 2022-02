Sophie Codegoni è intervenuta nello sfogo di Alessandro Basciano con Soleil Sorge, avvenuto il 3 febbraio nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che Basciano avrebbe intenzione di avvicinarsi a Delia Duran. Una dichiarazione che l'ha fatta soffrire, e che renderebbe Sophie molto provata dalle discussioni continue con il ragazzo che ha scelto di avere accanto nella casa del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni svela il segreto di Basciano

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua tra alti e bassi.

I due ormai discutono quasi quotidianamente, tanto che Alessandro ha avuto una crisi importante, che lo ha spinto a cercare di uscire dalla casa. Mentre tutti i fan di Sophie sono preoccupati per le sue condizioni di salute, la ragazza è intervenuta in un confronto tra Alessandro e Soleil, raccontando di una conversazione con Basciano che l'ha scossa moltissimo. L'ex tentatore di Temptation Island avrebbe confessato a Sophie di volersi avvicinare a Delia Duran, fisicamente. "Se dico cosa mi hai detto in camera è finita" è sbottata Sophie, decidendo subito di andare oltre e raccontare tutto quello che si è sentita dire dal gieffino.

Sophie: 'Lui mi ha detto da domani corteggio Delia'

"Sole, lui mi ha detto da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare" ha dichiarato Sophie Codegoni, parlando con Soleil Sorge, sottolineando che Alessandro le avrebbe detto che non vede l'ora di avere intimità con la moglie di Alex Belli.

Un discorso che ha fatto stare molto male Sophie, la quale ha aggiunto anche che Basciano l'avrebbe definita come una donna avvezza a sedurre gli uomini. "Io sono una ragazza seria" ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente scossa per l'attacco ricevuto da Alessandro Basciano.

"Questo è il vero Alessandro" ha dichiarato ancora Sophie, giurando che il ragazzo le avrebbe confessato che vuole andare a letto con Delia.

"Ha superato il limite, non posso perdonarlo" ha continuato la ragazza, mentre Alessandro si stava sfogando con Soleil per l'ennesima discussione scoppiata in casa.

Alessandro ha cercato di difendersi dalle accuse ricevute

"Ho detto che Delia è bella" ha dichiarato Alessandro Basciano, cercando di difendersi dalle accuse mosse da Sophie, sottolineando che la ragazza si sta comportando come una bambina.

L'ex tentatore ha parlato della sua esperienza a Temptation Island, sottolineando che non avrebbe alcun problema ad avvicinarsi alle donne e non lo farebbe solo per rispetto del suo interesse per Sophie. Inoltre ha aggiunto che la ragazza vorrebbe far passare lui per geloso, ma in realtà lei stessa avrebbe queste reazioni piene di gelosia nei suoi confronti.