Biagio D'Anelli ha criticato su Instagram Barù. L'attuale concorrente del GFVip 6 per descrivere la maschera utilizzata da Miriana Trevisan, si è lasciato andare ad una frase infelice. Secondo l'ex concorrente del Reality Show, il nobile non avrebbe rispetto per le donne.

L'episodio incriminato

Sabato 26 febbraio, gli autori hanno organizzato una festa a tema per i "vipponi". Visto che il Carnevale è agli sgoccioli, i concorrenti della casa più spiata d'Italia si sono dovuti mascherare. Durante la festa, Giucas Casella ha raggiunto Jessica Selassié e Barù e ha chiesto da cosa fosse mascherata Miriana.

La Principessa ha spiegato che la coinquilina era mascherata da dama. Il food blogger invece, si è lasciato scappare una frase infelice sulla coinquilina: "Da z....".

Lo sfogo di D'Anelli

Biagio D'Anelli all'interno della casa del GFVip ha intrapreso una relazione con Miriana Trevisan. Dal momento che l'ex gieffino continua a seguire le dinamiche del reality show, non è passato inosservato il commento fuori luogo di Barù.

Su Instagram, Biagio ha voluto replicare a distanza al food blogger: "Barù, Barù te ne ho fatte passare tante..." Poi, l'ex gieffino ha affermato di essere rimasto senza parole per la frase su Miriana: "La tua battuta mi ha fatto capire che sei un gran cafone". D'Anelli ha proseguito: "Irrispettoso con le donne, soprattutto la mia".

Infine, Biagio D'Anelli si è augurato di poter dire le stesse cose direttamente al food blogger.

La reazione del web

La frase infelice pronunciata da Barù, è stata commentata anche da alcuni utenti di Twitter. Un telespettatori ha fatto notare di non avere mai provato una certa simpatia per Trevisan, ma quanto detto dal nobile non può passare inosservato: "E' schifoso il fatto che le abbia dato della poco di buono".

L'utente ha fatto notare che Jessica anziché rimproverare il coinquilino, è scoppiata a ridere.

Un altro utente invece, ha messo nel mirino la mancata reazione della Principessa: "Lui ha dato della z... a Miriana e l'amichetta Jessica invece di indignarsi si fa la risata". Secondo l'utente aveva ragione Katia Ricciarelli nel dire che Jessica non abbia dignità: "Continua ad andare dietro ad un uomo che non la vuole.

Ridicola". L'ex ragazza di Non è la Rai invece, è stata criticata per avere espresso l'ennesimo giudizio negativo nei confronti di Sorge: "Anche ieri, mentre parlava con Jessica, ha insinuato che Soleil ci stesse provando con Barù".

Non è escluso che l'episodio commentato da Biagio D'Anelli e da alcuni utenti del web, non venga trattato nella 45^ puntata del GFVip, in onda lunedì 28 febbraio su Canale 5.