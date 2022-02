Nei prossimi appuntamenti di Tempesta d'amore ci aspettano nuovi colpi di scena e tanta suspense. Le nuove anticipazioni della storica soap bavarese, inerenti la trama delle puntate che andranno in onda da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo su Rete 4, promettono scene ad alta carica emotiva e tante sorprese. Cornelia e Benni vedranno Marita gettare qualcosa in acqua e il ragazzo lo andrà a recuperare. Quando scopriranno di quale oggetto si tratta, i due lo riferiranno a Werner il quale chiederà maggiori spiegazioni alla cantante. Nel frattempo, Ariane verrà a sapere che nel cellulare del signor Saalfeld c’è il numero del dottor Kamml ed Eric cercherà di ricattarlo per sapere che tipo di accordo c’era tra lui e Christoph.

Florian diventerà sempre più cupo e triste quando noterà una forte alchimia tra Maja e Hannes. Christoph farà un regalo a Selina ma la donna si offenderà tantissimo e prenderà una drastica decisione sul loro rapporto. Infine, Robert riceverà una lettera da parte di Eva.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 28 febbraio al 4 marzo: Marita getta qualcosa in acqua, Benni lo recupera

Cornelia e suo figlio Benni, correndo in mezzo alla natura, s’incroceranno nei pressi del lago e decideranno di proseguire insieme. Da lontano noteranno la cantante Marita Maricelli buttare un oggetto di grande valore in acqua. Appena l’ex stella della musica se ne andrà, Benni si tufferà e porterà a galla l’oggetto che Marita ha gettato in acqua.

Madre e figlio si accorgeranno che si tratta proprio della spilla che Marita sosteneva che le fosse stata rubata dalla cassaforte del Furstenhof. Nel frattempo, l’avvocato aggiornerà Ariane su ciò che è emerso dai tabulati telefonici di Christoph. La dark lady resterà sbalordita nell’apprendere che ci sono state parecchie chiamate tra il suo medico curante Kamml e Christoph.

Ora dovrà solo aspettare le analisi delle medicine che l’oncologo le aveva prescritto.

Maja pensa a Hannes e Florian s’intristisce

Maja non riuscirà a togliere dalla testa il bacio tra lei e Hannes e racconterà tutto a Shirin. Inoltre, ammetterà di sentirsi molto bene in sua compagnia, ma non avrà intenzione di avviare una storia seria con Hannes.

Florian, però, si renderà conto che tra i due ex fidanzati sta rinascendo l’amore e s’intristirà parecchio. Per non pensare a Maja, il guardaboschi del Furstenhof si butterà a capofitto in un nuovo progetto di lavoro. Werner, nel frattempo, scoprirà che Marita ha inscenato il furto della sua spilla per truffare l’assicurazione. La cantante gli spiegherà che a sua volta è stata vittima di una truffa e ha perso tutti i suoi risparmi.

Anticipazioni italiane della soap Tempesta d'amore: Michael consegna a Robert la lettera di Eva

Il fratello di Erik continuerà a soffrire per via della storia che sta nascendo tra Maja e Hannes. Werner si lascerà impietosire dalla storia di Marita e la questione si sistemerà con una piccola bugia.

Michael andrà a trovare Robert e gli consegnerà una lettera di Eva con i documenti per il divorzio. Come reagirà il padre di Valentina? Nel frattempo, Ariane ed Erik apprenderanno che il dottor Kamml si è dato alla fuga, mentre Selina si renderà conto che la sua amica forse la stava davvero avvelenando. Per esserne sicura, la madre adottiva di Maja chiederà maggiori spiegazioni alla signora Kalenberg. Quest’ultima, però, negherà tutto. Successivamente, Ariane ne parlerà con Erik e Selina origlierà la loro conversazione.

Tempesta d'amore trame puntate 28 febbraio-4 marzo: Max sogna il campo da calcio, André ha un'idea

Selina sarà estremamente sconvolta quando apprenderà che la sua amica ha davvero avvelenato la sua cipria di proposito.

La giovane von Thalheim trascorrerà una notte spensierata nella camera da letto di Hannes: tra loro due non accade nulla, ma i loro sentimenti iniziano a venire a galla. Max parlerà ad André quali vantaggi può portare un campo da calcio e così al cuoco verrà l’idea di vendere il suo terreno a un patto che porti il suo nome. La dark lady della soap Tempesta d'amore parlerà con la sua amica per giustificare il suo gesto, ma Selina non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Successivamente, Selina aggiornerà Christoph sulla questione della cipria avvelenata, ma metterà in chiaro che la loro storia d’amore è finita per sempre.