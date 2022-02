Lo scontro a distanza tra Clarissa Selassié e Katia Ricciarelli potrebbe portare delle ripercussioni sulla Principessa? Non è chiaro se gli autori del GFVip abbiano deciso di “punire” l’ex gieffina per il duro sfogo contro la cantante lirica.

L’accaduto

Durante la 43ª puntata Katia Ricciarelli era finita in nomination contro Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri. A televoto aperto, Clarissa Selassié (ex gieffina e sorella di Lulù e Jessica) si era scagliata contro la cantante lirica: “Vaf… esci brutta strega”. Al momento dell’eliminazione della soprano, la 19enne si è lasciata andare ad un altro sfogo piuttosto duro.

Clarissa ha spiegato di festeggiare ogni 24 febbraio, per eliminazione dal GFVip di una persona razzista e misogina.

Le parole della Principessa hanno infastidito Signorini, tanto che rimproverato l’ex concorrente in diretta. Il conduttore ha spiegato che la maleducazione non si può assolutamente tollerare.

Clarissa potrebbe essere punita?

Da due puntate Clarissa Selassié è assente durante la diretta del GFVip. Il motivo è legato alla positività al Covid-19 di Manuel Bortuzzo. La Principessa avendo trascorso del tempo con il cognato, si è dovuta sottoporre alla quarantena preventiva. Sabato 26 febbraio, su Instagram, Clarissa ha risposto ad alcune domande dei suoi followers. A chi le ha chiesto se lunedì fosse in studio, la diretta interessata ha risposto: “Gli autori non mi hanno ancora chiesto conferma per essere nel parterre dei concorrenti eliminati”.

L’ipotesi formulata da alcuni telespettatori, è un presunto provvedimento ai danni dell’ex gieffina. Gli autori potrebbero punire Clarissa dopo la diatriba avuta con Katia Ricciarelli. D’altronde lo stesso Signorini ha sbottato in diretto contro la Principessa. La soprano invece, ha insinuato che la 19enne sia “povera di cervello”.

La presunta ipotesi

Per capire se Clarissa Selassié sarà “punita” o meno dagli autori del Reality Show bisogna attendere la messa in onda della 45ª puntata. Tuttavia, sul web sono state avanzate alcune ipotesi. Nel momento in cui la 19enne dovesse essere assente nel parterre dei “vipponi” eliminati, potrebbe essere anche una strategia.

Signorini potrebbe avere deciso di tenere a distanza Katia Ricciarelli e la sua “rivale” Clarissa. Ma non è escluso che anche la cantante lirica possa avere fatto una richiesta alla redazione. D’altronde Ricciarelli, prima di uscire dalla casa di Cinecittà ha chiesto alla regia di “freezzare” i coinquilini in modo da salutare solamente i “vipponi” con cui aveva legato di più. Si tratta solo di supposizioni poiché non c’è nulla di confermato.