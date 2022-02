Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, Jessica e Lulù Selassié sono state protagoniste di un episodio curioso. Scendendo nel dettaglio, poco prima dell'ora di pranzo, le due concorrenti del GFVip hanno ricevuto una visita importante all'esterno della casa di Cinecittà: la mamma e la sorella Clarissa si sono infatti presentate fuori dalla location del reality e hanno cercato di incoraggiare le due sorelle.

L'accaduto

Su Twitter, alcuni utenti hanno postato un video riguardante le sorelle Selassié. Come mostrato nella breve clip, Jessica e Lulù hanno ricevuto una visita speciale all'esterno del GFVip.

In occasione della festa di San Valentino, Clarissa Selassié e la loro mamma hanno voluto portare un saluto alle due gieffine.

Dopo essere state chiamate da Miriana e Sophie, le due Principesse hanno cominciato a scambiare messaggi a distanza con le due congiunte. Tuttavia, il video disponibile dura solamente pochi istanti. I telespettatori della diretta h24 del Reality Show, infatti, hanno fatto notare che la regia ha subito cambiato inquadratura.

la queen con clari che urlano a lulu e jess 💜 #GFvip #fairylu la regia cessa che cambia subito pic.twitter.com/tFpPNfHQg9 — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 14, 2022

Ovviamente, gli autori del GFVip non hanno voluto "censurare" la sorpresa di Jessica e Lulù ma hanno semplicemente evitato che le due gieffine avessero contatti con l'esterno.

D'altronde non è la prima volta che i "vipponi" vengono richiamati dalla regia al fine non ascoltare i messaggi provenienti dall'esterno della casa.

Il percorso di Lulù

Lulù Selassié sta trascorrendo la festa degli innamorati da sola. Il suo fidanzato Manuel Bortuzzo si è infatti ritirato dal gioco qualche settimana fa. Tuttavia, non è escluso che la 23enne non riceva qualche sorpresa nel corso della 41^ puntata del GFVip, in onda questa sera.

In seguito all'uscita di Manuel, Lulù ha avuto dei momenti difficili. Tuttavia, la ragazza ha potuto contare sul sostegno della sorella e dell'amica Miriana, la quale ha sempre cercato di non far sentire sola la coinquilina.

Jessica invaghita di Barù

Jessica Selassié, invece, non è riuscita a trovare l'amore al GFVip. La giovane, dopo avere puntato su Basciano, ha "virato" su Barù.

Sebbene la gieffina abbia cercato in tutti i modi di far capire il suo interesse al coinquilino, il food blogger è rimasto fermo sulla sua posizione. In particolare, Barù ha sempre dichiarato di non volere intraprendere una storia all'interno della casa di Cinecittà.

Inoltre, nel corso di una chiacchierata con Soleil, il diretto interessato ha lasciato intendere di non essere interessato alla Principessa: "Di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio". A tutti coloro che lo hanno invitato a essere chiaro con Jessica, il gieffino ha spiegato di non dover chiarire nulla, in quanto è sempre stato coerente con quanto detto in principio. Infine, Barù ha confidato di imbarazzarsi per ben altri motivi quando parla con la Principessa.