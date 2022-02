Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinyan hanno dato un dolce annuncio su Instagram: diventeranno genitori.

Dopo le voci che erano circolate in merito alla gravidanza dell'influencer alla fine dello scorso anno, adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Le parole usate dalla coppia sono cariche di gioia: si evince che Violeta ha già superato ampiamente la fase critica della gravidanza, che solitamente coincide con il primo trimestre. Quindi fra circa cinque mesi la loro famiglia si allargherà.

Fabio e Violeta: 'Ci sentiamo davvero benedetti'

'"aremo genitori per la prima volta", ha scritto Violeta sul suo profilo Instagram, a corredo di una serie di scatti che comprendono sia il test di gravidanza che le prime ecografie. La coppia è al settimo cielo tanto che si è detta felice di poter condividere con i fan questa splendida notizia. Fabio Colloricchio, dagli scatti, appare davvero euforico per la nuova avventura che si prepara a vivere come padre.

"Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti", ha terminato il suo post Mangrinyan, senza specificare il sesso del nascituro.

Non è chiaro però se la coppia al momento sia già a conoscenza del sesso del nascituro, o se invece preferisca mantenere ancora un po' il riserbo sulla questione, magari nell'attesa di organizzare una nuova sorpresa per i propri follower

L'incontro a Supervivientes

Fabio Colloricchio e Violeta si sono innamorati nel 2019, quando entrambi hanno preso parte a Supervivientes, la versione iberica dell' Isola dei Famosi.

Ai tempi, l'influencer, che si era fatta conoscere dal grande pubblico partecipando alla versione spagnola di Uomini e donne, era fidanzata con un altro, ma ben presto la passione nei confronti di Fabio ha preso il sopravvento. Infatti, l'ex tronista si è reso protagonista con l'attuale compagna di un momento di grande passione consumato sotto l'occhio delle telecamere.

Le privazioni dell'isola hanno unito i due, che hanno trovato tanti punti di incontro.

Da quel momento, la coppia non si è più separata, tanto che Fabio si è trasferito a Madrid per poter stare accanto alla ragazza che lo ha conquistato. Dopo la precedente storia con Nicole Mazzocato nata a Uomini e Donne, Colloricchio pare quindi aver trovato il vero amore in Violeta, che adesso lo renderà anche padre.