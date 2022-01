Nella casa del GFVip c'è stato un litigio tra Jessica e Lulù Selassié. In particolare, quest'ultima ha rimproverato la sorella per il continuo corteggiamento a Basciano. Secondo la 23enne, la sorella maggiore dovrebbe capire che il coinquilino ha scelto Sophie Codegoni e non lei.

Il rimprovero di Lulù

L'ingresso di Alessandro Basciano ha mandato in crisi Jessica Selassié. La 26enne fin da subito ha ammesso di essere interessata al nuovo coinquilino, ma quest'ultimo ha deciso di intraprendere una conoscenza con Sophie Codegoni. Nonostante la scelta di Basciano, la Principessa continua a corteggiare il gieffino facendo anche delle battutine maliziose.

Nella giornata di domenica 16 gennaio, Lulù si è ritrovata in cucina con la sorella e l'ha rimproverata. Secondo la 23enne, Jessica dovrebbe aprire gli occhi: "Non insistere con quelle battute ridicole". Per Lulù, la sorella maggiore starebbe mancando di rispetto alla sua amica Sophie: "Anch'io mi arrabbierei se una persona che ci ha provato con Manuel insistesse..." La Principessa ha spiegato a Jessica che sta dicendo queste cose per il suo bene, in quanto non vuole vederla soffrire: "Sembra che non hai mai visto un uomo".

Il faccia a faccia

Dopo avere ascoltato lo sfogo della sorella minore, Jessica ha fatto notare che anche Lulù insisteva con Manuel nonostante lui la rifiutasse. La diretta interessata, però, ha prontamente replicato, spiegando che tra lei e Bortuzzo è stato un colpo di fulmine.

È vero che Manuel la respingeva, ma Lulù era certa che tra i due ci fosse qualcosa di forte: "Tra te e quella persona non è così". Lulù ha messo in mezzo anche il suo fidanzato: "Manuel non te lo dice, perché poi fai la pazza".

Come un fiume in piena la 23enne ha cominciato ad urlare con la sorella maggiore: "La tua è follia.

Sei pazza, ancora non capisci e insisti".

Secondo la Principessa, Jessica starebbe facendo una brutta figura sul piccolo schermo. Ma non solo, la 23enne è convinta che anche la mamma pensi le stesse identiche cose. Lulù ha rimproverato la sorella anche per l'atteggiamento avuto con Barù: "Il tuo comportamento è da ..."

La replica di Jessica

Jessica Selassié con tutta calma ha esposto il suo punto di vista.

La 26enne ha spiegato che una persona fa esperienza solamente dopo aver provato fino in fondo una cosa. Inoltre, la Principessa sostiene di non avere mai fatto brutte figure o avere mancato di rispetto alla sua famiglia. Non d'accordo Lulù ha sostenuto che Jessica non abbia mai voluto fare esperienza. Poi, ha accusato la sorella di pensare di essere sempre dalla parte della ragione. Infine, la 23enne ha invitato la congiunta a lasciare la conversazione tanto non aveva più nulla da dirle.

Manuel Bortuzzo che era presente alla discussione ha rimproverato Lulù: "Non è questo il modo". Il 22enne condivide il pensiero della fidanzata, ma ritiene che debba far capire le cose a Jessica con un tono meno aggressivo.