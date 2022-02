Alex Belli entrerà nella casa del GF Vip per chiarire la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge. Davide Silvestri ha commentato in modo negativo il ritorno dell'ex compagno d’avventura. Parlando con l'influencer italo-americana, l'ex attore di Capri ha confidato che lontano dai riflettori non vorrebbe mai un amico come Belli.

Il commento di Silvestri

Davide e Soleil si sono ritrovati a parlare del ritorno "momentaneo" di Alex Belli al GFVip. Stando al giudizio della 27enne italo-americana, l'ex coinquilino starebbe giocando un po' troppo: "Per il modo banale e poco positivo, dico anche meno".

A fare eco alla coinquilina, ci ha pensato Davide, che non ha utilizzato mezzi termini per criticare il 38enne di Parma: "L'Alex che ho conosciuto all'inizio è una persona che mi diverte". Al contrario, il nuovo volto di Belli non sembra piacere a Davide: "Quell'altro no e quindi penso che qua dentro ti stringo la mano e magari ti dico che non mi piaci, però bravo". Silvestri continua a non credere alle “sofferenze” di Delia Duran.

Nel corso della chiacchierata con Soleil, Davide ha confidato di essere rimasto male sia dagli atteggiamenti adottati da Alex che da Sorge, spiegando spiegato che in principio voleva chiudere con entrambi, ma che poi ha deciso di dare a Sorge-Belli un’altra chance.

Secondo Silvestri, ad un certo punto del percorso, Alex e Soleil avrebbero messo davanti lo show all’amicizia.

La replica di Soleil Sorge a Davide

Soleil ha cercato di spezzare una lancia a favore dell’ex coinquilino. La 27enne ha spiegato di non avere interrotto la sua "amicizia-speciale" con Alex per non dare adito alle malelingue.

Inoltre, Sorge ha confidato di avere voluto tutelare fino all’ultimo la relazione di Belli con Delia: "Non ha creato una storia, al massimo ha sbandato emotivamente".

Secondo Davide, però, i due avrebbero oltrepassato il confine dell’amicizia: “Sono un attore, ho fatto anche scene d’amore ma non in quel modo”.

La stoccata di Barù al GF Vip

Una volta ascoltato il parere di Soleil e David, Barù ha fornito la sua versione dei fatti. Il food blogger ha sparato a zero su Alex Belli: "Io le persone di questo genere non le conosco e non le frequento". Secondo Barù, il compagno di Delia Duran non avrebbe finto durante la sua permanenza al Reality Show. in quanto anche nella vita reale, secondo il suo parere, si comporterebbe come mostrato nella casa del GFVip: "Lui è quella roba lì", ha chiosato Barù.