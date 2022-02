Clima teso all'interno della casa del GF Vip dopo l'ultima puntata serale. Lo sa bene Barù che, questa mattina, ha dovuto fare i conti con un atteggiamento "freddo" da parte della principessina Jessica.

I due hanno stretto un rapporto di amicizia molto forte nel corso delle varie settimane, tanto da far pensare anche ad una possibile storia d'amore che, tuttavia, fino ad oggi non è mai sbocciata.

Jessica 'fredda' con Barù: tensione al risveglio nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il feeling tra Barù e Jessica continua ad essere molto intenso all'interno della casa di Cinecittà.

I due trascorrono molto tempo insieme e spesse volte si stuzzicano a vicenda.

Barù, però, rimane fermo sulla sua posizione: non intende avere una storia d'amore all'interno della casa del GF Vip, motivo per il quale non si sbilancia più di tanto con la principessina.

Questa mattina, però, Jessica è apparsa diversa nei confronti di Barù e lo ha trattato con freddezza, così come ha sottolineato lui stesso.

Barù rimprovera e bacchetta Jessica al GF Vip (Video)

Al risveglio, Barù ha chiesto gentilmente a Jessica se avesse già preso il caffè e la sua risposta non è stata proprio gentile come le altre volte.

"Sì, l'ho appena fatto", ha risposto Jessica in maniera abbastanza fredda.

"Non mi devi rispondere come se ti ho fatto qualcosa di male.

Ti ho chiesto se avevi preso il caffè", ha sentenziato Barù che non ha gradito il tono della principessina nei suoi confronti e non si è fatto problemi a dirglielo.

Evidentemente, questa mattina, la principessina era ancora particolarmente provata dalla puntata serale del GF Vip del 24 febbraio, dove c'è stato l'ennesimo confronto al vetriolo con Katia Ricciarelli.

Il duro scontro tra Katia, Jessica e Lulù nel corso della diretta del GF Vip

La cantante lirica, prima di abbandonare definitivamente la casa per volere del pubblico sovrano, si è ritrovata sul piede di guerra con le due sorelle Selassié e sono volate frecciatine.

In particolar modo, Katia ha attaccato Jessica definendola una persona "senza dignità" per il suo modo di fare con Barù e per il suo non arrendersi, andando avanti con questo corteggiamento serrato.

Addirittura Katia, rivolgendosi al nipote di Costantino Della Gherardesca, gli ha consigliato di "scappare via" da Jessica e quindi di interrompere questa conoscenza che sta andando avanti nella casa.

Frasi che hanno provato e ferito moltissimo la principessina Selassié che, in un momento di sfogo con sua sorella Lulù, non ha nascosto che sarebbe andata in confessionale per far chiedere alla famiglia di procedere con un'azione legale nei confronti di Katia e diffidarla.