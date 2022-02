Continua a far discutere il mancato provvedimento nei confronti di Nathaly per alcuni frasi a sfondo razziale che avrebbe pronunciato in questi giorni al Grande Fratello Vip. Tra coloro che invocano la squalifica di Caldonazzo, c'è anche Barù che, confidandosi con gli altri vipponi, ha fatto sapere che sarà lui a lasciare il gioco se non ci sarà nessuna punizione per la compagna d'avventura che avrebbe usato parole forti per apostrofare Jessica e Lulù.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

"Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perché anche loro lo sono", questa sarebbe la frase che Nathaly avrebbe pronunciato qualche giorno fa in un momento di rabbia, la stessa che ha indignato vipponi e telespettatori.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 24 febbraio, però, Alfonso Signorini ha spiegato che non esisterebbero le immagini di quando Caldonazzo si sarebbe lasciata andare a queste offese, ma c'è chi insiste ancora.

Alessandro Basciano si dice certo di aver sentito con le proprie orecchie la soubrette dire queste cose sulle principessine etiopi: "Sono pronto a parlare, dirò tutto in confessionale perché non voglio passare per uno che riporta cose non vere".

Anche la diretta interessata si è detta preoccupata per quello che potrebbe accadere: "Se viene fuori, mi squalificano".

Il protagonista del Grande Fratello Vip sugli scudi

Il presentatore del reality Mediaset ha rassicurato concorrenti e pubblico che saranno fatte ulteriori indagini per cercare di scovare il video in cui si sente Nathaly dire quelle cose sulle sorelle Selassié, quindi è probabile che lunedì 28 febbraio ci sia qualche novità a riguardo.

Tra coloro che attendono con ansia che la produzione del Grande Fratello Vip prenda una netta posizione su questa incresciosa vicenda, spicca Barù che, confidandosi con i compagni d'avventura, ha anticipato che sarà lui a fare qualcosa se Caldonazzo non verrà punita per quello che avrebbe detto all'indirizzo di Jessica e Lulù.

"Ho detto in confessionale che ho sentito delle cose che spero escano", ha esordito il nobile nel suo breve ma chiarissimo sfogo sulla faccenda che da giorni è sulla bocca di tutti.

"Se queste cose non escono, sappiate che me ne vado io fuori", ha concluso l'uomo visibilmente contrariato per il mancato provvedimento nei confronti della bionda coinquilina.

Attesa per la prossima diretta del Grande Fratello Vip

La curiosità dei fan del Grande Fratello Vip 6, dunque, ora è tutta per quello che accadrà lunedì sera, quando Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata.

Il 28 febbraio, infatti, gli autori potrebbero decidere di fare definitivamente chiarezza sulle frasi pronunciate da Nathaly, anche perché lei stessa ha ammesso di aver esagerato con le parole presa dalla rabbia del momento.

Se Caldonazzo teme una squalifica, è perché è consapevole di aver detto qualcosa di troppo che potrebbe aver urtato la sensibilità del pubblico e dei coinquilini.

Quest'anno nessun concorrente è stato cacciato per aver detto cose fuori posto, anche se spesso i telespettatori si sono esposti per chiedere provvedimenti per chi ha insultato o offeso i compagni d'avventura.

Il conduttore del reality l'ha precisato all'inizio della sesta edizione che questa sarebbe stata un'annata più "morbida", nel senso che tutte le parole sarebbero state contestualizzate prima di punire qualcuno con l'esclusione dal gioco come è accaduto in passato.

Mancano pochi giorni e si saprà se anche Nathaly se la caverà con un rimprovero oppure se il tanto agognato provvedimento disciplinare ci sarà a due settimane dalla finalissima.