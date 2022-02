Jessica Selassié è una delle protagoniste del GFVip 6. Nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio, la Principessa mentre si trovava in giardino con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha fatto una confidenza personale. Nel dettaglio, la 26enne ha reso "pubblica" una proposta ricevuta da Barù. A quanto pare il nobile le avrebbe chiesto di avere un rapporto intimo lontano dai riflettori.

Le parole della Principessa

Poco dopo l'ingresso di Barù, la più grande delle sorelle Selassié ha rivelato di essere incuriosita dal nuovo coinquilino. Nonostante le avance della Principessa, il food blogger ha sempre negato di volere una relazione all'interno del GFVip.

Sì però figlia svegliati, perché che lui faccia schifo è assodato ma se gli corri dietro, sapendo tutte queste porcherie, manco tu ci fai bella figura. E che cazzo... #gfvip pic.twitter.com/OYk5COvHXv — Steffy (@Steffy96554979) February 11, 2022

Nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio, però, la 26enne ha reso pubblica una "proposta indecente" ricevuta dal nobile. Parlando con i Sophie e Basciano, Jessica ha affermato: "Ti sei persa la perla di Barù. Mi ha detto che fuori di qui vuole avere un rapporto con me". Come spiegato dalla gieffina, il coinquilino avrebbe avanzato la proposta in confessionale. Ma non è finita qui, perché la 26enne ha aggiunto un'altra confidenza ricevuta dal food blogger: "Mi ha detto che vuole prepararmi all'amore, perché il suo cuore è chiuso".

Sebbene la principessa abbia sempre mostrato un certo interesse verso il coinquilino, è apparsa piuttosto spiazzata dalla richiesta del coinquilino.

La reazione di Codegoni

Di fronte alla confidenza di Jessica su Barù, Basciano è apparso perplesso. Tuttavia, l'ex volto di Temptation Island ha incoraggiato la 26enne ad avere un rapporto con il food blogger.

Al contrario, Sophie è apparsa infastidita per la situazione.

In particolare, la 19enne milanese si è sentita in dovere di dare un consiglio all'amica: "Amo, tu dagli una botta in testa a Barù". Inoltre, Codegoni non ha gradito la reazione ironica avuta dal suo fidanzato. Sul web, anche alcuni utenti hanno commentato in modo negativo la frase di Alessandro.

Il commento di Clarissa, sorella di Jessica Selassié

Su Instagram, Clarissa Selassié ha detto la sua sul rapporto di Jessica con Barù. La 19enne ha spiegato di non essere affatto contraria ad una loro frequentazione. Secondo la Principessa, non c'è nulla di male se due persone "recluse" in un reality show da cinque mesi hanno gli ormoni impazziti: "Non hanno fatto male a nessuno".

Al contrario, la diretta interessata ritiene che sia molto più grave che una ragazza abbia scambiato tenerezze sotto le lenzuola con un uomo sposato. Clarissa ha precisato che Jessica è una ragazza single e sta corteggiando un uomo libero. Sulla base di quanto dichiarato l'ex gieffina ha augurato il meglio alla sorella: "Jessica merita un uomo non a livello estetico, ma una persona che la ami".