Miriana Trevisan e Lulù Selassié sono finite nel mirino di alcuni telespettatori del GFVip. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, su Twitter, le due gieffine avrebbero avuto una lunga conversazione senza microfoni. Dunque, alcuni telespettatori del Reality Show hanno insinuato che le due donne possano avere infranto il regolamento.

Il sospetto del web

Venerdì 11 febbraio, i telespettatori della diretta h24 del GFVip hanno notato una cosa riguardante Lulù e Miriana. Mentre alcuni "vipponi" erano in cucina a preparare le pizze fritte per uno spuntino notturno, le due "vippone" avrebbero deciso di isolarsi dal gruppo.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male ma alcuni utenti, su Twitter, hanno sostenuto che il duo Selassié-Trevisan, con la scusa di andare a dormire presto, abbia avuto una lunga conversazione senza microfoni.

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 12, 2022

Di conseguenza, alcuni telespettatori hanno insinuato che le due donne abbiano infranto il regolamento del reality-show.

Le ipotesi

Secondo quanto riportato da alcuni telespettatori, Miriana e Lulù potrebbero essersi accordate sulle nomination della 41^ puntata del GFVip.

Secondo altri utenti, le due gieffine potrebbero avere messo in atto una strategia in vista della puntata di lunedì 14 febbraio. Ovviamente, non sono mancati commenti a favore delle due concorrenti. Se da un lato c'è chi ha visto con sospetto la chiacchierata notturna, dall'altro c'è chi ha pensato che le due abbiano parlano di problemi personali.

Dunque, l'intento di parlare senza microfoni era quello di non "spiattellare" i fatti della loro vita privata.

Se la redazione del GFVip dovesse aver notato un'infrazione nel comportamento di Miriana e Lulù, non è escluso che Signorini non decida di trattare l'argomento con le due dirette interessate. Tuttavia, si tratta solo di supposizioni in quanto dal video presente sul web non è comprensibile la chiacchierata tra le due.

Miriana e Lulù di nuovo vicine

Fin dall'inizio del GFVip, Miriana ha avuto un bellissimo feeling con le sorelle Selassié. In seguito al ritiro di Manuel Bortuzzo - fidanzato di Lulù - la Principessa ha avuto un crollo. Per questo motivo la giovane è stata protagonista di alcuni diverbi con Trevisan. In occasione della 40^ puntata del reality show, la Principessa aveva chiesto all'amica di votarla per mandarla in finale. Di fronte al rifiuto della coinquilina, la 23enne aveva reagito in malo modo.

Nonostante alcune divergenze, le due gieffine hanno deposto immediatamente l'ascia di guerra. La stessa Miriana ha cercato di far capire all'amica che non era giusto fare qualcosa contro la sua volontà. Dopo avere compreso la posizione della showgirl, Lulù è sembrata tornare sui suoi passi.