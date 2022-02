In questi giorni, Jessica Selassié e Barù sono sempre più vicini. Nella serata tra venerdì e sabato 26 febbraio, la Principessa si è lasciata andare ad una confidenza intima sul coinquilino. Anziché glissare, il food blogger ha riposto alla provocazione in modo ironico.

L’accaduto

In seguito all’ingresso di Barù, Jessica ha ammesso di provare un certo interesse. Nonostante il food blogger abbia sempre detto di non voler intraprendere una relazione al GFVip, in questi giorni i due “vipponi” sono sempre più vicini.

Nella serata tra venerdì e sabato 26 febbraio, Jessica si trovava a letto con Barù.

Mentre i due chiacchieravano e ridevano, la Principessa ha fatto una confidenza intima: “Voglio averti…”. Anziché glissare il food blogger è apparso piuttosto incuriosito. Nel dettaglio, il nobile ha cercato di mettere alla prova la 26enne: “Cosa saresti disposta a fare?”. Successivamente il concorrente ha ironizzato, rivolgendosi ai telespettatori della diretta h24: “Popolo italiano l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco”.

Jessica e Barù: la situazione attuale

La più grande delle sorelle Selassié da settimane ha messo gli occhi su Barù. In principio, tra i due era nato un feeling solamente per la passione che hanno per la cucina. Giorno dopo giorno, però, sembrano sempre più affiatati e complici.

Nella serata di sabato 19 febbraio, durante il party organizzato dagli autori del Reality Show, i due “vipponi” si sono stuzzicati per tutta la serata. Inoltre, hanno ballato e parlato per tutto il tempo. Mercoledì sera invece, il food blogger ha raggiunto Jessica in camera per parlare. Nonostante il nobile poi si sia addormentato, la 26enne è sembrata toccare il cielo con un dito.

Al momento tra Jessica e Barù non è ancora scoccato il primo bacio, ma di questo passo non è escluso che accada qualcosa.

Il sogno di Barù

Nelle scorse ore, Barù ha raccontato di avere fatto un sogno particolare. Il diretto interessato ha sognato di essere all’interno di una casa e di avere avuto un rapporto intimo con 4-5 persone: il nobile ha precisato che i rapporti sono avvenuti uno dopo l’altro e non contemporaneamente.

Dal racconto del food blogger, è emerso che nel sogno era presente anche Soleil Sorge: “Tu eri per prima. Come è andata? Numero 1”.

Barù ha confidato di essere stato provocato per tutto il sogno da Soleil, anche se all’inizio non l’aveva riconosciuta. In merito a Jessica Selassié, il gieffino ha spiegato che era presente anche lei nel sogno ma questa volta ha rivelato di non ricordare nulla. A tal proposito Barù ha ironizzato: “Non mi ricordo come era con lei, vedi come è strana la mente…”. In passato, il nobile aveva fatto un sogno simile su Delia Duran.