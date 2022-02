Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, Anabel dopo la lite avuta con Miguel deciderà di chiudere con lui. Intanto Lolita si sveglierà e per tornare insieme al marito gli chiederà di firmare un accordo in base quale torneranno insieme se lui non guarderà più le altre donne. Nel frattempo Genoveva e Natalia proseguiranno la loro alleanza, anche se Aurelio ne sarà contrario.

Marcos respinge le dimissioni di Miguel

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 28 febbraio al 5 marzo, Bellità si infurierà nei confronti dell'uomo che ha il compito di scrivere la sua biografia per averle fatto delle domande sulla sua sfera privata. Intanto Miguel vedrà respinte le sue dimissioni da Marcos e si recherà con dei fiori da Anabel per riappacificarsi, ma troverà la ragazza insieme ad Aurelio. Quest'ultimo ha detto a Bacigalupe che non è stato lui a uccidere il suo ex fidanzato.

Nel frattempo Susana e molti cittadini di Acacias saranno turbati dopo che sul giornale è uscita la notizia del matrimonio di Armando con un'altra persona. In tutto questo Antonito ormai sarà rassegnato alla morte di Lolita, ma all'improvviso la donna si risveglierà e il dottor Ramon Cajal confermerà che il trattamento ha avuto buon esito.

Palacios sarà felice, ma la moglie gli dirà di continuare a dormire sul divano.

Anabel chiude ogni rapporto con Miguel

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 marzo, Liberto esporrà la possibilità a Susana che Armando potrebbe essere impegnato in una missione segreta. Intanto Aurelio sarà contrario all'alleanza tra Genoveva e sua sorella.

Inoltre Miguel chiederà ad Anabel che tipo di relazione la lega a Quesada [VIDEO], ma lei darà solo risposte evasive. A questo punto l'avvocato reagirà in molo modo e la ragazza chiuderà ogni rapporto con lui.

Nel frattempo Lolita farà firmare un contratto ad Antonito consistente nel fatto che se non guarderà altre donne, loro resteranno insieme.

In tutto questo Genoveva e Natalia prenderanno parte alla festa dell'ambasciata. Intanto Jacinto sognerà di baciare Indelecia e, preso dai sensi di colpa, assumerà degli strani atteggiamenti.

Antonito mantiene fede al patto stipulato con Lolita

In base agli spoiler della prossima settimana, Bellita acconsentirà a lavorare con Jaime, ma senza dirgli alcun dettaglio della sua vita privata. L'uomo le ribadirà che se non porterà a termine il lavoro sarà querelata e le chiederà i danni. Intanto Miguel informerà Marcos dell'interesse crescente di Aurelio verso sua figlia.

Inoltre Quesada proporrà a Genoveva di investire nella sua azienda, ma lei al momento rifiuterà. Infine Antonito terrà fede al patto con Lolita e non guarderà più nessuna donna, mentre Servante inizierà a capire che a Jacinto piace Indelecia.