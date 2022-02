Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip dove, nel corso della notte tra il 19 e il 20 febbraio Katia Ricciarelli ha perso le staffe minacciando di uscire di scena.

La cantante lirica si è ritrovata, ancora una volta, a commentare le ultime vicende del triangolo che vede coinvolti Alex-Delia-Soleil e la sua reazione non è stata delle migliori, tanto da minacciare di abbandonare il reality show e uscire di scena.

Notte di tensione nella casa del GF Vip: Alex fa esplodere Katia

Nel dettaglio, la notte è stata particolarmente turbolenta all'interno della casa del GF Vip: Delia Duran e Soleil si sono prima lasciate andare a un bacio super appassionante, dopodiché l'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata al centro di un accesissimo confronto con l'attore.

Soleil in lacrime ha avuto un crollo emotivo, ammettendo di essere innamorata di Alex ma, al tempo stesso, ha puntato il dito contro l'attore in quanto lo accusava di averla trattata male e offesa.

Immediata la reazione di Katia Ricciarelli che, alla luce di questa situazione, ha scelto di intervenire in prima persona e si è schierata in difesa di Soleil.

Secondo la cantante lirica non ci sarebbero dubbi sul fatto che Soleil sia stata vittima di questo "teatrino" e che, con il ritorno di Alex nella casa del GF Vip, sia ceduta definitivamente nella sua trappola.

Katia nella notte minaccia di abbandonare il GF Vip

Ecco perché la reazione della cantante è stata particolarmente critica nei confronti di Belli, tanto da mandarlo a quel paese e invitandolo a non fare scenate nei suoi confronti, perché questa volta non avrebbe perso occasione per sistemarlo e metterlo in riga come si deve.

Insomma, un clima decisamente teso quello che si respira all'interno della casa del GF Vip, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale condotta da Alfonso Signorini e a poche settimane ormai dall'attesa finalissima di questa sesta edizione, che chiuderà i battenti il 14 marzo.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Katia, stufa di tutte queste situazioni, ha minacciato di abbandonare il gioco e quindi di uscire di scena dal GF Vip, senza attendere la finalissima.

'Datemi il foglio di via', sbotta Katia minacciando di voler andare via

"Ma se la ami, perché siete venuti a rompere", ha sbottato Katia commentando le vicende della coppia Alex-Delia.

"Datemi il foglio di via che me ne vado, non voglio più stare in questa casa" ha sbottato Katia Ricciarelli parlando direttamente al microfono e rivolgendosi così agli autori del GF Vip, che in quel momento stavano ascoltando il duro sfogo.

Cosa succederà a questo punto? Katia andrà via per davvero senza attendere il verdetto del pubblico? La risposta nel corso delle prossime ore.