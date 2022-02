L'Amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta giungerà al termine della terza stagione domenica 27 febbraio, con un finale che regalerà nuovi colpi di scena e molte emozioni al pubblico di Rai 1. La Serie TV diretta da Daniele Luchetti andrà in onda come sempre in due episodi che continueranno a narrare le vite di Lila Cerullo ed Elena Greco, ormai diventate adulte. Secondo le anticipazioni nell'ultima puntata la crisi tra Elena e Pietro sarà evidente e sempre più grave, tanto da mettere in discussione il loro matrimonio.

La crisi matrimoniale di Elena e Pietro: anticipazioni L'Amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta

L'ultima puntata de L'Amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta andrà in onda domenica 27 febbraio e le anticipazioni annunciano che nel primo episodio intitolato "Ancora tu", il matrimonio di Elena e Pietro sarà protagonista. Le promesse dei tempi del fidanzamento sembreranno un lontano ricordo per Elena, che si sentirà trattata come una schiava dal marito sempre assente e a peggiorare le cose ci sarà Nino Sarratore. Quest'ultimo, infatti, si presenterà improvvisamente alla porta di casa Airota e stringerà amicizia con Pietro, provocando ancora delle forti emozioni nella scrittrice.

Sarratore saluterà i due coniugi con la promessa di rivederli presto e per Elena tornerà l'attesa di un incontro con il ragazzo che non ha mai dimenticato e la voglia di scrivere ancora.

Nino Sarratore sconvolgerà ancora la vita di Elena: anticipazioni ultima puntata, domenica 27 febbraio

Le anticipazioni dell'ultima puntata de L'amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta rivelano che nel secondo episodio intitolato "Chi fugge, chi resta", Nino entrerà sempre più prepotentemente nella vita e nel cuore di Elena.

I coniugi Airota conosceranno la famiglia Sarratore, che continuerà a sconvolgere l'esistenza della scrittrice. La donna, infatti, riceverà i feedback del suo manoscritto e quando Nino scoprirà che Pietro non ha mai letto quelle pagine, si comporterà in maniera ostile con lui. Il comportamento di Sarratore sarà come al solito poco chiaro e il suo agire nei confronti di Pietro sarà velato e subdolo.

La reazione di Airota, tuttavia, non tarderà molto a farsi sentire e secondo le anticipazioni di giovedì 24 febbraio, il marito di Elena assumerà un comportamento nei confronti di Nino che alimenterà i sospetti di sua moglie. Quello che per la giovane scrittrice era solo un insieme di dubbi sulla sua scelta matrimoniale, con il ritorno di Nino e la reazione di suo marito diventerà una certezza che la porterà a rimettere tutta la sua vita in discussione.