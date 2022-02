Alessandro e Sophie continuano ad essere al centro dell'attenzione di questo GF Vip. Il loro amore continua a fare acqua da tutte le parti e le tensioni sono sempre più all'ordine del giorno.

il 3 febbraio i due sono stati protagonisti di una nuova intensa sfuriata in casa, al termine della quale Alessandro ha anche minacciato di voler abbandonare il gioco. E, dopo essere stato rimproverato dalla regia del reality show Mediaset, il giovane Basciano ha chiesto di essere eliminato dal cast di questa sesta edizione.

Alessandro e Sophie continuano a litigare nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, il rapporto tra Sophie e Alessandro continua ad essere tormentato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due sono sempre al centro delle dinamiche per liti e discussioni che non passano inosservate e che mettono la coppia a durissima prova.

Dopo l'ennesima discussione di ieri sera, Alessandro ha perso le staffe al punto da beccarsi anche un rimprovero da parte della regia del GF Vip.

Dopo la discussione nata in casa con Sophie, ecco che Basciano ha provato a far pace con la ragazza e l'ha così raggiunta in camera da letto.

Alessandro viene rimproverato dalla regia del GF Vip

La reazione di Sophie, però, non è stata delle migliori.

L'ex tronista di Uomini e donne continuava a rifiutarsi di voler parlare con il suo fidanzato e c'è stato un momento in cui i due si sono ritrovati senza microfono.

Pur consapevoli che stavano discutendo senza il microfono che permette al pubblico di poter ascoltare 24 ore su 24 quello che succede nella casa del GF Vip, i due hanno continuato a fare come se non fosse successo nulla, scatenando l'ira della regia.

Immediato, infatti, l'intervento di uno degli autori che in quel momento era in regia e non ha perso occasione per sbottare, decisamente seccato e infastidito, contro Alessandro e poco dopo anche contro Sophie.

Dopo il rimprovero della regia, Alessandro chiede di essere eliminato dal GF Vip 6

A quel punto Sophie ha chiesto al suo fidanzato di andare via e di lasciarla in pace e la reazione di Basciano non si è fatta attendere, tanto da avanzare una richiesta decisamente azzardata alla produzione del Grande Fratello Vip 6.

"Alessandro vai via ti prego", ha esclamato Sophie chiedendo al ragazzo di allontanarsi dalla camera.

"Grande Fratello mi elimini? Mi faccio eliminare, ok sto andando", ha sbottato Alessandro che ha chiesto in questo modo agli autori di poter abbandonare il gioco e la casa di Cinecittà.

Insomma una situazione sempre più tesa quella tra i due giovani fidanzati protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip, i quali dimostrano di non riuscire a trovare un punto di incontro per viversi la loro storia d'amore.