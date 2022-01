Manila Nazzaro rimprovera Barù nella casa del GF Vip e lui non la prende affatto bene. In queste ultime ore, infatti, l'ex Miss Italia ha fatto un gesto poco carino nei confronti del nipote di Costanino Della Gherardesca per metterlo a tacere. La reazione di Barù, però, non si è fatta attendere e senza troppi giri di parola ha subito bacchettato Manila per questo gesto che non ha affatto gradito.

Botta e risposta tra Manila e Barù nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Manila, Gianmaria e Jessica si stavano adoperando per la stesura della lista della spesa settimanale e, in particolar modo Antinolfi, stava facendo i calcoli per far quadrare i conti nel budget a disposizione.

Barù, che stava assistendo la scena, continuava a parlare e a quel punto Manila gli ha fatto il gesto di zittirsi e quindi di tacere.

"Ragazzi!", ha esclamato Manila facendo il gesto dello zittire rivolta verso Barù che ha prontamente risposto a tale rimprovero.

"Sì, ma così lo fai a Foggia", ha sbottato Barù riproponendo il gesto fatto da Manila per metterlo a tacere.

"Eh ho capito, ma stavi parlando", ha chiosato Manila.

Barù manda a quel paese Maniglia tra 3, 2, 1….#jerù pic.twitter.com/WPpl8zPZ16 — A onor del vero 2 (@onordelvero2) January 11, 2022

La frecciatina di Barù nei confronti di Manila Nazzaro al GF Vip

Questa non è la prima volta che Manila e Barù si ritrovano a punzecchiarsi nella casa del GF Vip.

Già qualche giorno fa, ad esempio, Barù aveva "inquadrato" il ruolo di Manila all'interno del cast di questa sesta edizione, rivelando che secondo lui potrebbe essere una perfetta "maggiordoma".

Un ruolo che, tuttavia, non è piaciuto per niente all'ex Miss Italia, visibilmente spiazzata e amareggiata da questa etichetta che le è stata data da Barù, il cui consenso continua a crescere sul web e sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad oggi, infatti, è tra i volti più amati di questa sesta edizione del GF Vip proprio per la sua schiettezza e il suo essere sincero.

Per i fan social, non ci sono dubbi sul fatto che Barù meriterebbe di accedere alla finalissima di quest'anno, in programma il prossimo 14 marzo 2022.

Le prime anticipazioni sulla prossima puntata del GF Vip del 14 gennaio

In attesa di scoprire se Barù riuscirà ad accedere alle fasi finali di questa sesta edizione del reality show Mediaset, cresce l'attesa in vista della nuova puntata serale di venerdì 14 gennaio, quando in casa ci sarà l'arrivo di una nuova concorrente.

Trattasi di Delia Duran, la modella nota per la relazione sentimentale con Alex Belli, la quale ha scelto di mettersi in gioco come inquilina a tutti gli effetti della casa di Cinecittà.

Delia, prima di varcare la soglia della porta rossa, ha fatto sapere di essersi presa un periodo di riflessione da Alex Belli e quindi al GF Vip sarà "libera" di viversi la sua esperienza.