Nella 42^ puntata del GFVip, in onda giovedì 17 febbraio, Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare. Su Instagram, la sorella Giorgia Nicole ha espresso la sua opinione. La ragazza non solo ha preso le difese del congiunto, ma si è anche scagliata contro gli autori del programma.

L'accaduto

Nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, Alessandro è stato protagonista di una discussione animata con Sophie Codegoni. In un secondo momento, il giovane pensando che la sua fidanzata lo stava deridendo con Alex Belli, ha sbottato sfiorando la rissa con l'ex gieffino.

Inoltre, il 32enne ligure ha anche ripetutamente parlato senza il microfono.

In puntata, Signorini ha letto il comunicato in cui ha annunciato il provvedimento ai danni del concorrente. Come spiegato dal presentatore del GFVip, Alessandro ha avuto un comportamento inaccettabile per un programma televisivo. Dunque, Basciano è finito in nomination d'ufficio.

Il commento della sorella

Su Instagram, la sorella di Alessandro ha spezzato una lancia a favore del congiunto e di Sophie Codegoni. Giorga Nicole ha insinuato che gli autori del GFVip stiano facendo passare un messaggio sbagliato. Stando al punto di vista della ragazza, la stessa Sophie verrebbe descritta come una ragazza che accetta la violenza psicologica del suo compagno: "La violenza sulle donne è tutt'altro dalla maleducazione".

Come un fiume in piena, la sorella del gieffino ha attaccato anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per avere giudicato in modo negativo l'atteggiamento di Alessandro: "Da quando è entrato avete parlato solo male, mai una cosa carina".

Infine, Giorgia Nicole ha messo nel mirino gli autori del Reality Show: "Fate passare un ragazzo come un mostro, violento con le donne.

Vergogna". A detta della ragazza non è Alessandro a dover chiedere scusa, ma gli autori per avere preso due pesi e due misure diverse nei confronti dei "vipponi".

Soleil dalla parte di Basciano

Alessandro Basciano è all'oscuro del pensiero di sua sorella. Nel post-puntata del GFVip, però, ha trovato la spalla di Soleil Sorge su cui appoggiarsi.

La 27enne italo-americana ha rassicurato il coinquilino per il provvedimento ricevuto: "Mi dispiace, perché qua dentro ne ho sentito di robe io". A tal proposito la diretta interessata ha sostenuto che Nathaly Caldonazzo abbia pronunciato le sue stesse identiche parole contro Jessica Selassié.

Secondo Soleil, nel suo caso è stato sollevato un polverone mentre nel caso di Caldonazzo l'accaduto non è stato neanche menzionato nelle clip. Dunque, la ragazza ha insinuato che gli autori utilizzino due pesi e due misure diverse verso i concorrenti: "Anche no, grazie".