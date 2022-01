Gli autori del Grande Fratello Vip continuano a bacchettare i concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, che sono poco inclini al rispetto delle regole.

Nelle ultime ore a finire nel mirino è stata l'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni. La ragazza non sta trascorrendo un bel periodo, visto che anche Alessandro Basciano si è detto pronto a chiudere con Sophie. In più è stata bacchettata dagli autori del programma Mediaset perché stava fumando in sauna. Immediata la sua reazione, che si è ribellata agli autori e non si è fatta problemi a rispondere per le rime, evidenziando il fatto che ci fossero altri concorrenti che venissero a meno alle regole.

Sophie viene rimproverata dagli autori del GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio durante le ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip, Sophie si è ritrovata a fare i conti con un sonoro rimprovero da parte degli autori che tengono sotto controllo tutta la situazione dalla regia.

Il motivo? Si trovava in sauna con Soleil Sorge e stava fumando la sua sigaretta elettronica. Trattasi di una regola vietata dagli autori e in generale dal regolamento della trasmissione Mediaset, ma la reazione dell'ex tronista di Uomini e donne non è stata delle migliori.

Dopo essere stata bacchettata dagli autori del GF Vip, Sophie si è messa a fumare all'esterno della sauna, ma non ha risparmiato delle frecciatine, ribellandosi così a chi "guida dall'alto" il reality show di Canale 5.

La frecciatina di Sophie che si ribella e sbotta contro gli autori del GF Vip (Video)

"C'è gente che fuma in casa e io in una sauna dove hanno sempre fumato, no" ha sbottato Sophie dopo la sgridata ricevuta per il suo atteggiamento negligente.

A quel punto Soleil ha rincarato la dose e per spezzare una lancia in difesa di Sophie ha ricordato che in passato Alex Belli fumava addirittura le sigarette all'interno della sauna e, a quanto pare, non è mai stato rimproverato dagli autori che lo avrebbero lasciato libero di fare.

"Sì, ma è una cosa incredibile. Anche io ieri l'ho notato. C'erano tutti che fumavano in veranda, Nathaly che fumava in casa. Arrivo io e subito: Sophie fuori", ha sentenziato l'ex tronista di Uomini e donne quasi a voler far intendere che in regia ci sarebbe qualcuno che "rema" contro di lei.

Soleil attaccata da Manila per la scarsa igiene al GF Vip

Intanto in queste ore a tenere banco nella casa del GF Vip sono anche le questioni legate alle faccende domestiche.

Manila ha sbottato contro Soleil Sorge perché sarebbe una di quelle poco inclini alla pulizia e all'ordine della casa.

La reazione di Sorge, però, non è stata delle migliori e a sua volta ha ammesso di essere stufa di queste continue lamentele legate alla pulizia della casa che vengono fatte dall'ex Miss Italia.