Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio della fiction che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio verranno raccontate le vicende del triangolo fra Veronica, Ezio e Gloria. Infatti, i genitori di Stefania si riavvicineranno e Zanatta sarà preoccupata per la situazione. Nel frattempo, le nozze fra Rocco e Maria saranno in bilico, mentre la contessa Adelaide continuerà ad essere irreperibile. Nell'episodio, inoltre, verrà dato spazio anche a Ferdinando e al suo desiderio di diventare socio di Ludovica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10/2: Veronica è preoccupata per il riavvicinamento di Ezio e Gloria

Ezio e Gloria si sono ritrovati a Milano dopo tanti anni. Il matrimonio fra i genitori di Stefania si è interrotto, quando la signora Colombo ha dovuto abbandonare il tetto coniugale, per non essere incriminata per avere praticato l'aborto. Infatti, la capo commessa de Il Paradiso delle Signore, prima di diventare esperta di moda, ha lavorato come ostetrica. Dopo essersi chiariti ed avere avuto un rapporto di alti e bassi, nella puntata della fiction del 10 febbraio, Gloria e il suo ex marito si riavvicineranno. Purtroppo, però, Veronica si accorgerà dell'atteggiamento del suo fidanzato nei confronti della madre di sua figlia e, pertanto, sarà in ansia e preoccupata per le imminenti nozze.

Il Paradiso delle signore, trama 10 febbraio: le nozze di Rocco e Maria sono in bilico

Oltre ad essere in bilico le nozze di Veronica e Ezio, anche il matrimonio di Maria e Rocco non sarà più sicuro. Infatti, l'ex magazziniere de Il Paradiso delle signore, trasferitosi lontano da Milano da qualche mese, avrà un comportamento ambiguo con la sua fidanzata.

Infatti, negli episodi andati in onda recentemente sul piccolo schermo, il ciclista non ha prestato molte attenzioni alla sarta del negozio di moda. Inoltre, nella puntata del 10 febbraio ci saranno importanti novità per Rocco e Maria. A tal proposito, Armando riceverà notizie poco piacevoli riguardo il suo ex collaboratore.

Ferraris, a quel punto, si confiderà con Agnese. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il matrimonio fra il giovane Amato e Puglisi sarà in bilico, ma non è chiaro, al momento, le motivazioni per le quali il matrimonio dei due fidanzati vacillerà.

Il Paradiso delle signore, episodio del 10 febbraio: Dante e Fiorenza vogliono entrare in affari con Ferdinando

Nel frattempo, Adelaide sarà ancora irreperibile. Infatti, negli episodi già andati in onda sul piccolo schermo, dopo avere risposto alle domande della polizia riguardo il decesso di Achille Ravasi, la contessa ha preferito allontanarsi da Milano. Nell'episodio che andrà in onda il 10 febbraio, la cognata di Umberto sarà ancora in fuga e nessuno avrà sue notizie.

Inoltre, nella puntata verrà dato spazio a Ferdinando di Torrebruna. A tal proposito, Dante e Fiorenza chiederanno all'armatore di entrare in affari con loro, ma Ferdinando rilancerà la proposta, accetterà solamente se Ludovica diventerà sua socia. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Ezio e Veronica e Maria e Rocco ci saranno i fiori d'arancio o se le nozze verranno annullate.