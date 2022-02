Sembra essere definitivamente crollato il "regno" di Soleil: dopo aver primeggiato in tutti i televoti del Grande Fratello Vip per mesi, è da qualche settimana che la ragazza è finita in fondo alla lista delle preferenze dei telespettatori. Sfogandosi con alcuni compagni d'avventura, Sorge si è detta esausta e scoraggiata dal fatto che Delia l'abbia battuta nella nomination per l'elezione del primo vippone candidato alla finale del 14 marzo.

Delusione per la protagonista del Grande Fratello Vip

Soleil proprio non se l'aspettava di essere battuta da Delia nel televoto che Alfonso Signorini ha chiuso venerdì 31 gennaio.

Quando ha scoperto che il pubblico ha premiato la sua "antagonista" e l'ha votata affinché rientrasse nella rosa dei candidati alla finalissima del Grande Fratello Vip, l'italo-americana non ha nascosto la sua delusione.

Al termine della diretta, poi, Sorge si è sfogata con alcuni coinquilini e ha confermato le sensazioni negative che prova da quando ha saputo che i telespettatori preferiscono Duran a lei.

"Sto facendo le mie valutazioni, sono esausta. Mezza casa non mi sopporta e il pubblico vota Delia che è appena arrivata. Forse non sto facendo passare i messaggi che vorrei", ha riflettuto l'influencer a voce alta dopo la 39esima puntata del reality-show al quale sta partecipando da quasi cinque mesi.

La replica a Manuel e Clarissa dalla casa del Grande Fratello Vip

Soleil ha cercato di fare un'autoanalisi ma alla fine è arrivata alla conclusione di essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6: "Credo di aver dato tanto a questo programma ma qui dentro sparlano di me e fanno gruppetti".

Nel commentare il risultato del televoto che ha eletto Delia la preferita del pubblico (e anche la prima candidata alla finale del 14 marzo), Sorge ha detto: "Questa è una sconfitta per me.

Ha vinto l'odio sull'amore".

"Non ci sta che abbiano premiato lei e non me o Giucas. Mi sono stancata", ha proseguito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando martedì 1° febbraio.

L'italo-americana non riesce proprio ad accettare il fatto che Duran abbia battuto sia lei che Casella, due concorrenti che sono nella casa dallo scorso settembre e che hanno contribuito al successo della sesta edizione del reality sin dal primo giorno.

Attacchi dallo studio del Grande Fratello Vip

Soleil ha anche commentato il sostegno che due ex concorrenti hanno dato a Delia un po' a sorpresa.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto ai vipponi eliminati se erano contenti che la moglie di Alex fosse stata eletta la preferita dal pubblico, Clarissa e Manuel si sono esposti dando un parere del tutto inaspettato.

Sia la più piccola delle sorelle Selassié che Bortuzzo, infatti, si sono schierati con Duran anche se hanno vissuto pochissimo con lei nella casa del Grande Fratello Vip (la giovane non l'ha neppure incrociata perché è stata mandata via prima).

"Loro pur di non dire una cosa oggettiva, hanno appoggiato Delia. Era evidente che il loro pensiero era contro di me", ha tuonato Sorge l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

Il fatto che due suoi ex compagni d'avventura abbia deciso di sostenere una persona che conoscono a malapena e non lei o Giucas, ha amareggiato parecchio l'influencer.

I telespettatori del programma di Canale 5, però, non hanno avuto dubbi quando sono stati chiamati a votare il primo candidato alla finale: Delia ha vinto il televoto con il 52% delle preferenze, una percentuale schiacciante che gli altri due vipponi non hanno neppure avvicinato in termini numerici (36% per Sorge e 12% per Casella).