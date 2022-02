Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip e, giovedì 24 febbraio 2022, è in programma una nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, Alfonso Signorini, si ritroverà a dover gestire un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico, dato che al centro dell'attenzione di queste ore vi è il "Nathaly-gate", dopo che la showgirl e attrice ha ammesso di essersi lasciata andare a delle frasi gravi, le quali però al momento non sono state trasmesse in tv.

Spazio poi ad una nuova eliminazione definitiva dal gioco e, a rischio, vi è anche Katia Ricciarelli.

Katia a rischio eliminazione: anticipazioni GF Vip del 24 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip del 24 febbraio 2022, rivelano che per un altro concorrente protagonista di questa sesta edizione, si interromperà definitivamente il sogno di poter accedere alla finalissima del prossimo marzo.

Uno tra Katia, Davide e Nathaly rischia di essere eliminato definitivamente dal cast del programma e quindi di uscire di scena durante la puntata serale.

Chi avrà la peggio? Dai sondaggi social e web, la super favorita per questa eliminazione sembra essere la cantante lirica Katia Ricciarelli che, già nel corso degli ultimi televoti, ha registrato dei risultati decisamente molto bassi sul gradimento, sinonimo del fatto di non essere uno dei volti più amati dal pubblico.

Nathaly ammette di aver detto frasi gravi al GF Vip

Ma, al centro dell'attenzione di queste ultime ore, vi è anche il Nathaly-gate scoppiato all'interno della casa del GF Vip.

La showgirl, infatti, si sarebbe lasciata andare ad un pesantissimo sfogo con tanto di frasi che sono state ritenute molto gravi da parte dei suoi compagni di gioco.

In casa, infatti, non si parla d'altro che di queste "frasi gravi" che sono state pronunciate da Nathaly: tuttavia, tale scena non è stata trasmessa in televisione e nel momento in cui i concorrenti ne parlano in casa, la regia fa scattare subito la censura.

Possibili provvedimenti per Nathaly nella diretta del GF Vip di giovedì 24 febbraio

La stessa Nathaly, però, ha ammesso di essere molto preoccupata per quello che è accaduto, rivelando di essersi lasciata andare più del dovuto e di aver esagerato, al punto da sperare che tale scena non venga trasmessa in televisione.

Tuttavia, sul web e sui social non si parla d'altro e in tantissimi adesso chiedono al GF Vip di sapere la verità.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che tale caso possa essere affrontato nel corso della puntata serale di giovedì 24 febbraio e, data la gravità della situazione, non è da escludere neppure un provvedimento nei confronti di Nathaly, come è successo già la scorsa settimana con Alessandro Basciano.