Notte di tensione al GF Vip e, al centro dell'attenzione finisce il rapporto tra le sorelle Jessica e Lulù. Quest'ultima, infatti, si è lasciata andare a dei pesanti insulti nei confronti di sua sorella.

Il motivo? Lulù aveva organizzato un incontro carino, nel cuore della notte, tra Jessica e Barù ma la ragazza non ha affatto gradito la situazione. Sta di fatto che Lulù ha perso le staffe nei confronti di Jessica e si è lasciata scappare una serie di insulti.

Jessica e Barù al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Jessica e Barù continua a essere al centro dell'attenzione di questo GF Vip.

A distanza di settimane, infatti, è ormai chiaro che la principessina nutra un interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Lei stessa, più volte, ha ammesso che Barù non le è indifferente ma fino a questo momento, i due non si sono mai spinti oltre più di tanto. Un po' "per colpa" di Jessica che non ha voluto forzare la situazione, un po' perché lo stesso Barù ha ammesso più volte di considerare la principessina un'amica e ha sottolineato di non essere interessato a costruire una relazione all'interno della casa del GF Vip.

Sta di fatto che, questa notte, Lulù ha scelto di prendere in mano le redini della situazione e ha organizzato un "incontro" tra Jessica e Barù in casa, svegliandoli entrambi.

Jessica infastidita dall'iniziativa di Lulù: tensione nella notte tra le due sorelle

Mentre Barù è stato al gioco, la reazione di Jessica non è stata delle migliori e la principessina ha duramente sbottato contro sua sorella, accusandola di averla messa in imbarazzo.

A quel punto, infastidita dall'evolversi della situazione, Lulù si è lasciata andare a una serie di insulti nei confronti di sua sorella, che non sono passati inosservati ai telespettatori e fan social che seguono e commentano le vicende dei vari concorrenti di questo GF Vip, 24 ore su 24.

"Puoi venire qua Jessica, non devi avere paura", ha sentenziato Lulù mentre cercava di far cambiare idea a sua sorella in presenza dello stesso Barù.

Lulù sbotta e insulta Jessica: 'Tu sei pazza' (Video)

"È una situazione imbarazzante", ha sbottato la principessina Jessica visibilmente infastidita da questa situazione messa a punto da sua sorella nel cuore della notte.

"Voglio andare a dormire e basta", ha chiosato Jessica rimanendo ferma sulla sua posizione.

Ma puoi non fare così, con questi occhi da pazza. Tu devi sempre rompere, sei pazza, non sei normale. Tu devi andare da uno psicologo", ha sbottato Lulù che non ha risparmiato così degli insulti nei confronti della sorella con la quale sta portando a termine questo GF Vip 6.