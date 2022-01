Barù continua a sorprendere all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha letteralmente spiazzato e "gelato" la nuova arrivata Delia Duran che, in questi giorni ha cercato più volte di avere un confronto con Barù. Nel momento in cui la moglie di Alex Belli avrebbe voluto dargli un abbraccio, ecco che Barù l'ha scansata e l'ha rifiutata, dicendole apertamente che non avrebbe avuto piacere a farlo.

Barù mette alle strette Delia e il suo legame con Alex Belli

Nel dettaglio, da quando Delia ha messo i piedi all'interno della casa del GF Vip, Barù non ha risparmiato delle stoccate e delle frecciatine nei confronti della donna.

In diverse occasioni, infatti, ha ammesso di avere dei dubbi sul conto della donna e su quel racconto che assieme a suo marito, stavano facendo in merito alla loro chiacchieratissima storia d'amore.

Barù non si è fatto problemi a dire che, per lui, entrambi starebbero strumentalizzando la situazione per avere notorietà e stare così al centro dell'attenzione e delle dinamiche del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Delia vuole abbracciare Barù al GF Vip: lui la scansa

Col passare dei giorni, Delia ha provato a confrontarsi con Barù e a fargli anche cambiare idea, ma la sua opinione non è cambiata.

Addirittura in queste ultime ore, Delia si è avvicinata a Barù per potergli dare un abbraccio ma la reazione dell'uomo non è stata affatto delle migliori.

"Forse sono l'unico che ti ha protetto", ha dichiarato Barù parlando con la moglie di Delia Duran in merito a tutto quello che fino ad oggi è accaduto all'interno della casa del GF Vip.

Immediata la reazione di Delia che, per "ringraziare" Barù si è alzata per potergli dare un abbraccio, ma lui l'ha subito gelata e fermata.

'Ma che cattivo', sbotta Delia dopo il rifiuto di Barù al GF Vip (Video)

"No no, non mi servono questi atti. Non mi piace l'affetto. Non mi piace che mi tocchi, mi abbracci. Ci conosciamo da due giorni, sei sposata", ha dichiarato Barù che ha così rifiutato l'abbraccio della moglie di Alex Belli, scansandola al punto da non permetterle di avvicinarsi a lui.

"Ma che cattivo, qual è il problema che sono sposata? Un abbraccio non cambia niente", ha sentenziato ancora Delia che ha così replicato dopo il rifiuto da parte di Barù, che ne ha preso le distanze all'interno della casa del GF Vip.

Insomma ancora una volta, Barù riesce a "sorprendere" e ad essere coerente con se stesso, confermandosi uno dei concorrenti più apprezzati e amati di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che chiuderà i battenti definitivamente a metà marzo 2022.