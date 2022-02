Scoppia la lite nella casa del GF Vip tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Le due inquiline di questa sesta edizione, che nel corso di questi mesi di permanenza in casa hanno stretto un buon rapporto di amicizia, si sono ritrovate ai ferri corti e la showgirl non ha perso occasione per sbottare. Il tutto si è consumato in piscina, dove Miriana e Lulù si erano recate assieme ad altri inquilini di questa sesta edizione del GF Vip, per fare un po' di attività fisica.

Scoppia la lite tra Miriana e Lulù al GF Vip: ecco cosa è successo in casa

Nel dettaglio, Miriana e Lulù si trovavano nella zona piscina della casa per fare attività fisica assieme a Delia Duran e Gianluca Costantino.

A un certo punto, però, tra le due inquiline di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è nata un'accesa discussione legata ai posti da occupare.

Sebbene Miriana abbia ceduto la sua postazione alla principessina, così come voleva lei, la reazione di Lulù è stata comunque polemica al punto che la showgirl ed ex volto di Non è la Rai ha sbottato duramente contro la sua compagna di gioco.

Miriana sbotta contro Lulù dopo la lite (Video)

"Ti ho detto lascia aperti e mettiti qua. Siamo tristi tutti, anche io non vedo mio figlio da cinque mesi", ha sbottato Miriana che questa volta ha puntato il dito contro la principessina. "Ti dico cambio posto e ti arrabbi? Ma ti puoi arrabbiare con me. Tu non fai dire una parola", ha aggiunto ancora Miriana che ha così sbottato nei confronti di Lulù, dimostrando di non aver gradito l'attacco che è stato fatto nei suoi confronti.

Insomma il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso e infuocato, complice anche l'avvicinarsi della finale di questa sesta edizione. Per Lulù, poi, queste settimane non sono affatto semplici da gestire dopo che il suo amato Manuel Bortuzzo ha lasciato il gioco.

Lulù soffre e sente la mancanza del suo amato Manuel al GF Vip

Il nuotatore, per motivi personali, ha deciso di chiudere la sua esperienza nella casa del GF Vip e quindi di abbandonare la casa per tornare alla sua vita di sempre. Un duro colpo per la principessina Lulù che, in questi giorni, ha dovuto fare i conti con l'assenza e del suo amato Manuel e si è ritrovata sopraffatta dalla tristezza, tanto da scoppiare più volte in lacrime e ammettere di sentire forte la mancanza del ragazzo.

Nonostante la separazione forzata, però, entrambi si sono promessi che si aspetteranno e che riprenderanno in mano le redini della loro storia d'amore nel momento in cui calerà il sipario su questa sesta edizione del reality show e potranno così riprendere la loro storia d'amore dal punto in cui l'hanno lasciata.