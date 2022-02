Sabato 26 febbraio, i concorrenti del GFVip hanno festeggiato il Carnevale. Durante la cena, Manila Nazzaro ha deciso di fare un brindisi in onore di Katia Ricciarelli vista la sua eliminazione dal gioco. Il gesto, però, ha infastidito Miriana Trevisan: la showgirl ha insinuato che la coinquilina fosse incoerente.

L'accaduto

Per cinque mesi, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sono state molto amiche all'interno del GFVip. Nell'ultimo periodo, però. il rapporto tra le due si è logorato. Prima di uscire dalla casa di Cinecittà, per mano del televoto, la cantante lirica ha deciso di salutare solamente Soleil Sorge, Davide Silvestri, Delia Duran e Barù.

Duran il party di sabato 26 febbraio, l'ex Miss Italia ha sorpreso tutti. La coinquilina ha proposto un brindisi in onore di Katia Ricciarelli. Il gesto della 44enne pugliese è stato accolto positivamente da tutti i "vipponi", tranne Miriana Trevisan. La showgirl è apparsa piuttosto infastidita e ha insinuato che l'amica fosse una persona incoerente. A tal proposito Miriana ha sbottato con Manila: "Intanto le hai fatto il brindisi, non so come tu possa fare. Io non riesco proprio...".

La replica di Nazzaro

In seguito allo sfogo di Miriana, Manila ha cercato di spiegare il suo punto di vista. La diretta interessata ha ammesso di essersi sentita offesa anche lei dalla cantante lirica nella 44^ puntata del GFVip: "Il torto l'ha fatto anche a me, però mi è scivolato tutto addosso".

La 44enne ha confidato che quando rimane delusa da una persona, spesso chiude la porta con tutte le mandate possibili. Tuttavia, non riesce a rinnegare il bel rapporto che aveva instaurato con Ricciarelli in questi cinque mesi di convivenza "forzata". In merito al brindisi, Nazzaro ha affermato: "Il brindisi l'ho fatto, perché io sono una vera signora".

Infine, la compagna di Lorenzo Amoruso ha fatto sapere di essere sempre stata sincera nell'amicizia con Katia.

'Io sono felice'

Sebbene Manila Nazzaro abbia sostenuto di non rinnegare nulla di quanto fatto con Katia Ricciarelli al GFVip, nelle ore precedenti la diretta interessata era tornata a commentare il litigio avvenuto in diretta.

L'ex Miss aveva affermato di essere stata cercata dalla soprano per ben cinque mesi, per fare capelli, pedicure e manicure. Nonostante le discussioni degli ultimi tempi, Manila aveva spiegato di non volere più stare male per l'ex coinquilina: "Ti dirò io sono comunque felice".

Secondo Nazzaro, Katia ha utilizzato spesso parole troppe dure verso i suoi coinquilini: "Le parole hanno un peso e più sei grande più pesano". Sulla base di quanto dichiarato, la gieffina ha sostenuto che Katia e Kabir siano stati eliminati dal gioco proprio per il loro atteggiamento ostile verso i coinquilini.