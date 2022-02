Potrebbe essere finita prima del previsto l'avventura di Clarissa Selassiè al Grande Fratello Vip 6. Dopo aver attaccato pubblicamente Katia Ricciarelli con post Instagram al veleno, la principessina ha fatto sapere di non essere stata convocata dalla produzione per la puntata del 28 febbraio. Secondo alcuni fan del reality Mediaset, la giovane si sarebbe autoeliminata sparando a zero su una protagonista amatissima dal conduttore Alfonso Signorini.

Dubbi sulla presenza della principessina al Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Katia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip quasi a furor di popolo.

Tra coloro che hanno gioito per l'uscita di scena della cantante, c'è anche un'ex concorrente che ha usato i social network per manifestata tutta la sua felicità per l'accaduto.

Quando Ricciarelli è entrata in studio per tornare ufficialmente alla normalità dopo oltre cinque mesi, Alfonso Signorini non ha perso l'occasione per informarla delle cose poco carine che Clarissa ha scritto su Instagram sul suo conto.

"Ha detto che sei una brutta strega. Questo gesto non mi piace, è solo maleducazione. Non lo accetto, ci sono tanti giovani educati", ha tuonato il presentatore Mediaset supportato dalla vippona e dal pubblico presente.

La sorella di Jessica e Lulù ha difeso il proprio pensiero, dicendosi libera di poter attaccare chi vuole, soprattutto dopo un lungo botta e risposta che c'è stato tra le ragazze e la bionda artista all'interno della casa più spiata d'Italia.

Attesa per la prossima diretta del Grande Fratello Vip

Nel corso di una chiacchierata che ha fatto di recente con i follower di Instagram, Clarissa ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione alle dirette del Grande Fratello Vip.

La ragazza ha fatto sapere di essersi assentata per due puntate a causa del Covid (che avrebbe dovuto prendere assieme al cognato Manuel Bortuzzo, anche lui in quarantena da una decina di giorni), ma di essere pronta a tornare a sostenere le sue sorelle dal vivo.

Parlando con i fan, però, l'ex concorrente del reality Mediaset ha detto di non essere ancora stata convocata per l'appuntamento che Alfonso Signorini condurrà lunedì 28 febbraio.

I vipponi che sono stati eliminati nei mesi scorsi, infatti, vengono man mano invitati in studio dalla produzione, ma non tutti insieme per evitare un accalcamento davanti alle telecamere: la giovane Selassié ha chiarito che non è stata contattata da nessuno fino a poche ore fa, quindi potrebbe non essere presente neppure stasera ma non per motivi di salute.

Il commento degli spettatori del Grande Fratello Vip

Dopo aver saputo della mancata convocazione di Clarissa per la puntata del 28 febbraio (che potrebbe ancora avvenire, visto che mancano alcune ore alla diretta del Grande Fratello Vip), alcuni fan hanno commentato l'accaduto con un po' di ironia.

Ricordando il "feroce" attacco che la principessina ha fatto a Katia (una delle protagoniste assolute della sesta edizione, amatissima anche dal conduttore Signorini), i telespettatori hanno giustificato la sua assenza prolungata in studio con queste parole: "Un applauso a lei, che così facendo si è autoeliminata da Mediaset".

Per scoprire se la sorella di Lulù e Jessica parteciperà o meno all'appuntamento in programma per questa sera, si dovrà attendere ancora qualche ora.

Non è da escludere, infatti, che Alfonso proponga un faccia a faccia tra la giovane e Ricciarelli, magari pretendendo anche le scuse della ragazza all'ex compagna d'avventura che ha attaccato pubblicamente dopo la sua esclusione dal gioco.