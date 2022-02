L’amicizia nata al GFVip tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essere arrivata al capolinea. L’ex Miss Italia, parlando con Nathaly Caldonazzo e Delia Duran, ha confidato di non essere minimamente interessata ad avere un confronto con una persona “fredda” come la 27enne italo-americana.

Lo sfogo di Nazzaro

Manila e Soleil sono state amiche per ben quattro mesi. Con l’ingresso di Delia Duran, però, le cose sono cambiate: la 44enne si è avvicinata alla compagna di Alex Belli e Sorge l’ha accusata di non esserle stata vicina nel momento del bisogno.

Di conseguenza, le due coinquiline del GFVip hanno cominciato ad avere delle discussioni sempre più frequenti.

Nella giornata di domenica 30 gennaio, Manila è tornata ad attaccare l’influencer. La 44enne ha rivelato di non essere interessata ad avere un confronto con Soleil: “Sono stanca, ha sempre ragione lei. Lei è sempre la vittima, lei è quella non compresa”. Secondo Nazzaro, Sorge si lascia andare spesso con delle battute di cattivo gusto e quando gli altri non comprendono la sua ironia, la 27enne si inalbererebbe.

‘Da noi non c’è proprio amicizia’

Come un fiume in piena Manila ha criticato l’atteggiamento ostile di Soleil. Come riferito dalla diretta interessata la 27enne da una settimana le avrebbe tolto il saluto.

Secondo quanto riportato da Nazzaro, la coinquilina anziché rispondere al sul buongiorno puntualmente abbasserebbe lo sguardo e resterebbe in silenzio.

Per la 44enne pugliese, l’atteggiamento di Soleil e sinonimo di maleducazione. In merito al rapporto instaurato con la coinquilina, Manila ha affermato: “Da noi non c’è proprio amicizia”.

Non contenta la gieffina ha rincarato nei confronti di Sorge: “È una persona che comunque ha fatto stare male e piangere tutta una casa intera”. Infine, Manila Nazzaro ha fatto sapere che ha imparato a valutare Soleil con oggettività, cosa che prima le mancava.

Cosa pensa Soleil di Manila?

A quanto non solo Manila ha messo una pietra sopra all’amicizia con Soleil, ma anche quest’ultima.

L’influencer italo-americana ha sostenuto che la coinquilina non ammetta mai i propri errori. Al contrario, crede che essendo dolce e carina con tutti deve essere sempre compresa.

Nonostante tutto, Soleil ha ammesso di avere provato affetto verso la coinquilina. La 27enne ha anche precisato di avere dimostrato il suo bene. Nel momento in cui Manila dichiara di non stare male per quanto accaduto al GFVip, Sorge ha sostenuto di non credere all’ipocrisia. Dunque, stanca e seccata per avere dover sempre giustificare chi è di fronte a lei, Soleil ha deciso di prendere le distanze dall’ex Miss Italia.