Tra incomprensioni ed equivoci il rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro si era inaspettatamente incrinato. Tra le due coinquiline si era creato un buon feeling nel corso del percorso al GF Vip. Gli equilibri sono mutati con l’ingresso di Delia Duran nella casa più spiata degli italiani. L’ex Miss Italia ha supportato la venezuelana nei momenti di sconforto per le tensioni con Alex Belli. Dall’altra parte l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha gradito quest’avvicinamento e l’ha vissuto quasi come un tradimento. Le tensioni tra la showgirl e l’influencer si sono ulteriormente acuite per una battuta di Soleil durante il GF Vip radio.

La rottura sembrava insanabile ma nelle ultime ore l’italo americana si è riavvicinata a Manila in un momento di crisi. Quest’ultima l’ha riabbracciata ed ha spiegato che si era allontanata perché ad un certo punto faticava a riconoscere la persona con la quale aveva instaurato un bel rapporto di amicizia. “Sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza” – ha affermato la 44enne. Subito dopo si è avvicinata anche Miriana Trevisan che ha abbracciato entrambe ponendo fine ad ogni polemica.

Manila Nazzaro: 'Non riconoscevo la mia Sole'

Dopo un mese di scontri al vetriolo è ‘scoppiata la pace’ tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Delusa da quanto accaduto con Alex Belli, l’italo americana si è riavvicinata all’ex Miss Italia che ha messo da parte ogni divergenza ed ha provato a dare conforto e sostegno alla coinquilina.

“Mi piangeva il cuore quando ti ho vista star male l’altra sera ma non mi sono avvicinata perché non potevo fare tutto da sola” – ha spiegato la pugliese sottolineando che in questo mese di continui screzi hanno finito con il farsi del male reciprocamente.

“Non riconoscevo più la mia Sole, all’improvviso mi avevi girato le spalle” – ha aggiunto Manila evidenziando che l’aver alzato un muro tra di loro è stata la cosa peggiore: “Con l’indifferenza e le parole ci siamo fatte del male”.

La partner di Lorenzo Amoruso ha invitato l’influencer a non farsi travolgere dagli eventi ed a tener duro visto che mancano venti giorni alla conclusione del Grande Fratello Vip.

Soleil confortata dall'ex Miss Italia e da Miriana Trevisan

Durante il confronto con la show girl Soleil Sorge ha riferito che le incomprensioni tra di loro sono iniziate con l’ingresso di Delia Duran.

“Stavo male, sono crollata ma invece di aiutarmi sei corsa da lei per farle da mentore” – ha evidenziato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile e che quando iniziava a riprendersi si è ritrovata nuovamente Alex Belli in casa che l’ha mandata in tilt.

“Non sei mai uscita dal mio cuore, ma non vedevi le mie sofferenze e quando fai la cattiva diventi un pezzo di ghiaccio”. Subito dopo Manila e Soleil sono state raggiunte da Miriana Trevisan che ha messo da parte ogni divergenza con l’influencer ed ha abbracciato entrambe.