I rapporti di lavoro tra Sophie Codegoni e Matteo Evandro sarebbero stati interrotti bruscamente. Stando a un rumor riportato dal settimanale Chi, lo stylist non avrebbe ricevuto un euro per i vestiti forniti alla concorrente del GFVip 6. Nel dettaglio, lo staff della 19enne milanese non avrebbe rispettato il contratto.

Il presunto retroscena

Matteo Evandro è noto al pubblico del GFVip: il giovane cura l'immagine di alcuni concorrenti del Reality Show. Inoltre, è il migliore amico di Giulia Salemi. Nella sesta edizione del programma condotto da Signorini, Evandro ha curato l'immagine di Sophie Codegoni ma poi avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto.

Secondo il rumor riportato dal settimanale diretto da Signorini, la 19enne milanese o chi fa veci per lei, non avrebbe rispettato il contratto stipulato con lo stylist: "Dopo averle mandato i vestiti per mesi, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito".

'Collaborazione interrotta'

Il settimanale di cronaca rosa, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda Evandro-Codegoni: "Matteo ha deciso di interrompere la collaborazione".

In effetti, tra lo staff di Sophie e lo stylist qualcosa potrebbe essere andato storto. Sul profilo Instagram dell'ex tronista di Uomini e donne, fino al 28 settembre è comparso il tag dell'amico di Giulia Salemi. Poi, sono stati menzionati altri brand.

Al contrario, Matteo Evandro ha continuato a seguire e curare l'immagine di Soleil Sorge.

Per chi non lo sapesse, i concorrenti del GFVip dopo avere varcato la porta rossa di Cinecittà fanno arrivano dal proprio staff i vestiti per le dirette del reality show. Tra i "vipponi" però c'è anche chi decide di non portare abiti propri, ma fare pubblicità - tramite un contratto stipulato - agli stilisti che si propongono.

Il percorso di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, in veste di tronista. Successivamente ha presto parte al GFVip. All'interno della casa di Cinecittà, la 19enne è emersa per la sua personalità ma è stata anche elogiata per il carisma che ha dimostrato di avere.

Nella casa, Sophie si è legata alle sorelle Selassié. In seguito all'ingresso di Alessandro Basciano, la giovane ha deciso di intraprendere una relazione: tra alti e bassi, la coppia sta conquistando l'affetto dei telespettatori che fanno il tifo per la loro storia d'amore.