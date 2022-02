L'ex gieffino Raffello Tonon non è stato di certo tenero quando ha commentato il famoso triangolo nato nella casa del Grande fratello Vip e che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Tonon in particolare, se l'è presa con la 27enne italo americana, che reputa come la mente di tutto quanto. Non solo, parlando di Soleil l'ha pure definita un serpente a sonagli.

Raffaello Tonon dice la sua sul bacio tra Delia e Soleil al GF Vip

A Mattino 5, nel consueto spazio dedicato alle vicende del GF Vip, Federica Panicucci ha ospitato tra gli altri anche Raffaello Tonon.

L'opinionista ed ex gieffino, ha detto la sua sul tanto discusso bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Secondo a Tonon le due avrebbero strumentalizzato il bacio, facendolo passare per una sorta di gioco. Un comportamento che ha detta dell'ex gieffino è grave: "Stiamo facendo grandissime battaglie contro l’omofobia per poi giocare così" ha commentato Tonon, che ha poi aggiunto: "Cosa grave è che c’è gente che viene picchiata e poi abbiamo due che si baciano per gioco". Insomma, Raffaello ha condannato quanto è accaduto nella Casa tra Delia e Soleil solo pochi giorni fa: "Queste pensano di mettere più grano possibile. Grano nel senso di notorietà e popolarità".

Raffaello senza freni: 'Soleil è un serpente a sonagli'

Non solo, Raffaello ci è andato giù pesante nel momento in cui ha espressamente detto la sua su Soleil che ritiene una persona molto furba, in grado di far cadere gli altri in trappola. Nel dettaglio, durante l'ospitata a Mattino 5, Tonon ha definito la 27enne come un serpente a sonagli, rispondendo di fatto a chi ha sostenuto che Soleil avesse un animo gentile.

Nel teatrino andato in scena in tutti questi mesi al GF Vip, tutti sono complici. Non ci sono vittime, a detta dell'ex gieffino. Di certo Soleil non è la vittima di Delia e Alex, come invece sta cercando di far credere la 27enne a tutti quanti.

GF Vip, Tonon ha le idee chiare: 'Soleil è la mente di tutto'

Tonon nella sua disamina è stato abbastanza chiaro.

Secondo lui Soleil è la mente di tutto e a detta sua, è proprio lei fa cadere gli altri nelle trappole che lei stessa pianifica. Insomma, in poche parole, Tonon è convinto che Soleil non abbia affatto un ruolo marginale nella sceneggiata che sta portando avanti con altri due protagonisti, anzi. Anche dentro la casa del GF Vip gli altri concorrenti hanno commentato il bacio tra Delia e Soleil: tra questi anche Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. Nathaly in particolare, parlando con Delia le ha fatto notare come il suo gesto possa non essere capito da molti telespettatori, visto che la tv viene guardata anche da bambini, ragazzini e famiglie tradizionali che possono rimanere destabilizzati da quanto visto. Di certo Nathaly non voleva far la morale a Delia e Soleil, ma far capire che in televisione non si può certo far passare di tutto.