Proseguono le puntate di Doc - Nelle Tue Mani 2 in onda su Rai 1 nella prima serata del giovedì con ascolti da capogiro. Tanti i segreti che stanno venendo piano piano a galla, da quelli sulla drammatica morte di Lorenzo ai retroscena celati nel passato di Gabriel Kidane. In una sua recentissima intervista, Pierpaolo Spollon ha parlato del personaggio di Riccardo e della sua evoluzione nel corso dei prossimi episodi di Doc 2, annunciando un finale incredibile per quanto riguarda la sua complicata situazione sentimentale.

Anticipazioni Doc - Nelle Tue Mani 2: i segreti dello staff di Andrea Fanti verranno a galla

Questa seconda stagione di Doc sta catalizzando l'attenzione del pubblico su diversi fronti: la corsa di Fanti verso la ripresa del ruolo che gli spetta e per il quale sta lavorando incessantemente, la morte inaspettata di Lorenzo e i troppi segreti che coinvolgono tutti coloro che fanno parte dello staff di Conti. Ancora non si è fatta completa chiarezza sulla dinamica della morte di Lazzarini, alla quale mancano dei tasselli. Inoltre, come confermano le anticipazioni, si verranno a sapere i reali motivi per cui Valenti ha iniziato a fare uso di sostanze per poter reggere i pesanti ritmi lavorativi. Insomma, di carne al fuoco ce n'è parecchia.

Ai tanti misteri si aggiunge anche quello sulla vita sentimentale di Riccardo, dopo l'intervista che Pierpaolo Spollon ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni di questa settimana. Non ha avuto un percorso facile il bel dottorino, a partire dal fatto di dover accettare la protesi alla gamba. Tuttavia, questa drammatica esperienza servirà anche nel suo lavoro: ''Lo userà come metodo coercitivo verso chi non vuole operarsi'', anticipa Spollon.

Un finale inaspettato per Riccardo di Doc 2

Continuando con la sua intervista, Pierpaolo Spollon non ha fatto mistero di essersi divertito molto sul set di Doc Nelle Tue Mani, come del resto è solito fare. Nonostante i momenti di svago, non è stato affatto semplice girare le puntate, visto che sul set si stava anche per dieci ore al giorno, lavorando incessantemente.

Spollon ha poi fatto una rivelazione inaspettata sul personaggio di Riccardo, che ora si trova diviso tra due donne: da una parte c'è Carolina, mentre dall'altra Alba. Chi avrà il posto d'onore nel suo cuore? A tal proposito, l'attore ha spiazzato: ''Nell'ultima puntata di Doc - Nelle Tue Mani 2 ci sarà un colpo di scena incredibile che nessuno si può immaginare e che riguarda la dinamica della mia storia d'amore''.

Nell'attesa di scoprire cosa accadrà a Riccardo, si attende con ansia la nuova puntata di Doc 2, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata, giovedì 24 febbraio in prima visione assoluta.