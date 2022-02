Al GFVip non è stata una notte tranquilla: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati protagonisti dell'ennesima discussione, causata dalla gelosia di entrambi. Il giorno seguente i "vipponi" si sono ritrovati a parlare di quanto accaduto. In particolare, Soleil Sorge è apparsa piuttosto infastidita: l'influencer italo-americana ha spiegato che non sopporta essere disturbata nel sonno.

I motivi della lite

Alla base dell'ennesima discussione tra i due fidanzati, c'è stata la gelosia. Alessandro si è infastidito per alcuni commenti fatti da Sophie sui nuovi coinquilini Gianluca e Antonio.

Alessandro. Dal canto suo Codegoni ha confidato di essere stanca di sentire Basciano esprimere commenti sull'aspetto fisico di Delia Duran.

Tra una parola e l'altra, i due "vipponi" sono finiti a dire parole pesanti. Lo stesso ex volto di Temptation Island ha minacciato di lasciare il Reality Show, in quanto stanco delle continue discussioni con la 19enne milanese.

Sorge infastidita

La discussione notturna tra Sophie e Basciano ha infastidito i "vipponi". Il giorno seguente l'accaduto, Soleil si è ritrovata in veranda a parlare con Katia Ricciarelli e Gianluca Costantino. Nel dettaglio, la 27enne ha confidato di non volere essere disturbata nel sonno: "Mi rovinano le vibrazioni in stanza". Per quanto riguarda i due fidanzati, Soleil si è detta sicura che Alessandro e Sophie possano avere una bella relazione, visto che c'è un grande feeling.

Tuttavia, l'influencer ritiene che il duo abbia un carattere troppo simile, motivo per cui i due discuterebbero spesso in modo animato. Sorge sostiene che Basciano sia una persona squisita. Al tempo stesso, però, l'influencer si è sentita in dovere di bacchettare il 30enne ligure per il suo atteggiamento: "Ha questo lato impulsivo che lo porta a dire cose esagerate".

Infine, Soleil ha speso una critica anche nei confronti di Sophie: "Lei aizza il fuoco".

Ricciarelli e Costantino d'accordo

Katia Ricciarelli si è trovata d'accordo con il giudizio di Soleil. La cantante lirica ha sostenuto che i due spesso superano il limite. A tal proposito la 76enne ha fatto una riflessione personale sul modo di amare: "Se l'amore deve essere così, sto sola tutta la vita".

Nonostante tutto, Katia ha fatto sapere che Alessandro e Sophie sono una bella coppia, ma non possono dirsene di tutti i colori quando discutono.

Secondo Gianluca invece, litigare non serve a nulla. Per il nuovo gieffino, la coppia dovrebbe divertirsi di più e vivere la "convivenza forzata" al GFVip con più tranquillità. Gianluca ha descritto il rapporto tra Basciano (suo migliore amico) e Sophie come una corda che da un momento all'altro si può spezzare.