L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato nella settimana 14-18 febbraio 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fortunata soap opera rivelano che la situazione tra Ezio e Veronica non sarà affatto delle migliori, al punto che l'uomo andrà via di casa.

Spazio poi alle vicende della contessa Adelaide che sembra essere sparita nel nulla, mentre Umberto si lascerà andare ad un momento di passione con Flora Ravasi.

Ezio se ne va di casa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-18 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 18 febbraio 2022, rivelano che Ezio non prenderà affatto bene la confessione di Veronica legata alla famosa lettera minatoria che è stata fatta recapitare a Gloria e che ha fatto vivere la donna in uno stato di angoscia e paura.

Ezio si dirà molto deluso dalla situazione, motivo per il quale prenderà una decisione inaspettata e a tratti drastica. Colombo andrà via di casa e quindi deciderà di mettere in stand-by il suo rapporto con Veronica, proprio adesso che i due stavano progettando di convolare a nozze insieme.

Intanto, l'assenza di Adelaide non passa inosservate e cominceranno a diffondersi delle voci decisamente strane sul motivo per il quale abbia fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla.

Umberto cede alla passione con Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 18 febbraio 2022, rivelano che tra Umberto e Flora si accenderà la fiamma della passione.

I due si lasceranno andare ad una notte d'amore insieme: il giorno dopo, al risveglio, Flora cercherà Umberto nel letto ma farà i conti con una brutta sorpresa. Il commendatore è andato già via, pronto a riprendere in mano le redini delle indagini per cercare di scoprire che fine abbia fatto Adelaide.

Veronica ed Ezio in crisi, Gemma provata: anticipazioni Il Paradiso 14-18 febbraio

E poi ancora, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gemma scoprirà che Ezio e Veronica hanno scelto di rimandare le loro nozze e, come se non bastasse, Colombo si è avvicinato moltissimo alla sua ex Gloria.

Gemma si sentirà profondamente in colpa per quello che sta accadendo e riterrà opportuno mettere al corrente Ezio della verità su quella famosa lettera, che sembra aver distrutto il legame con sua mamma Veronica.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le anticipazioni della soap opera rivelano che continuerà ad aiutare Sandro nel piano per riconquistare Tina e preparerà anche una sorpresa alla donna, facendole credere che sia da parte sua, ma in realtà sta facendo solo un favore a Sandro.