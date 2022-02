Le polemiche nella casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Sophie Codegoni è andata su tutte le furie per aver trovato il bagno sporco.

L'ex tronista di Uomini e donne non ha nascosto la sua amarezza per la situazione che si è ritrovata di fronte nel momento in cui si è recata in bagno, puntando il dito contro Kabir Bedi, che considera il responsabile di quello che è accaduto.

Sophie trova il bagno sporco al GF Vip e punta il dito contro Kabir Bedi

Nel dettaglio, le discussioni tra i concorrenti del GF Vip per il bagno lasciato sporco, continuano ad essere al centro dell'attenzione.l

In particolar modo, questa volta, Sophie ha puntato il dito contro Kabir Bedi, ritenendo di averlo beccato in flagrante e di essere sicura del fatto che sia stato proprio l'attore a lasciare il bagno in condizioni poco igieniche.

Sophie, forte della scoperta fatta, ha raccontato tutto ad alcuni dei suoi compagni di gioco del GF Vip, tra cui Davide Silvestri ma anche Alex Belli e Soleil Sorge.

Il bagno sporco scatena polemiche al GF Vip: Sophie sbotta contro Kabir Bedi

"Tutto per terra, una puzza di pipì. L'altro giorno ho beccato Kabir e questa volta lo nomino. Stasera chi becco, nomino pure lui", ha sentenziato Sophie confermando di essere stufa di questa scarsa igiene mostrata da alcuni maschietti della casa del Grande Fratello Vip, che sarebbero poco inclini all'igiene e al rispetto delle regole.

Insomma una presa di posizione dura quella di Sophie che, questa volta, non intende farla passare liscia al buon Kabir Bedi, tanto da ammettere di essere pronta anche a nominarlo e quindi a rendere pubblica, durante la puntata del prime time del GF Vip, la motivazione di tale nomination.

In attesa di scoprire se Sophie porterà a termine la sua "vendetta" nei confronti del celebre attore, si attende con trepidazione la messa in onda del nuovo appuntamento serale che andrà in onda questa sera in prime time su Canale 5.

Si attende il nome della seconda finalista: anticipazioni Grande Fratello Vip

Trattasi di una puntata particolarmente attesa dagli spettatori, dato che ci sarà la proclamazione del secondo finalista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo aver assistito al trionfo di Delia Duran che ha stravinto al televoto contro avversari presenti in casa dallo scorso settembre, sarà un'altra donna a conquistare l'accesso alla finalissima.

Il pubblico da casa, infatti, dovrà decidere tra Soleil, Katia e Lulù: una delle tre conquisterà l'accesso alla puntata conclusiva di questa edizione, in programma lunedì 14 marzo su Canale 5, dove ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto del reality.