Con la puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 18 febbraio 2022 si chiude la programmazione settimanale della soap in onda su Rai 1. A casa Colombo regna la malinconia. Stefania e Gemma stanno facendo di tutto per far riavvicinare Ezio e Veronica, ma senza grandi risultati. Ezio, nonostante abbia sempre detto alla compagna di essere sincero, le nasconde di essere ancora attratto inevitabilmente da Gloria. Il fatto di aver condiviso una nascita improvvisa al Paradiso li ha uniti ancora di più. Veronica, dopo aver annullato il matrimonio pur di compiacere Ezio, ha ottenuto il suo perdono, a patto che da ora in poi tra loro non ci dovranno essere più segreti.

Intanto, Armando sta cercando di non far sospettare nulla alla povera Maria, che lavora giorno e notte alla realizzazione del suo abito da sposa. Occhio a Dante che, dopo la disattenzione di Flora, avrà l'occasione perfetta per ricattare Umberto.

Il Paradiso delle Signore puntata 110 trama

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì vedranno Maria sognante e desiderosa di convolare al più presto a nozze con il suo fidanzato. Peccato che Rocco ami un'altra donna e che Agnese, molto presto, ne avrà la conferma.

Nel frattempo, Stefania nota che Gemma è sempre più nervosa e scostante. Che cosa nasconde nel suo animo? La giovane Zanatta è schiacciata dai sensi di colpa e pensa che sia arrivato il momento di confessare la verità a Ezio.

Vittorio si inventa una scusa con Tina per fare in modo che entri al Paradiso da sola dopo la chiusura al pubblico. La giovane Amato si troverà davanti a Sandro, pronto a stupirla con il musicarello che ha composto per lei.

Salvatore e Anna si sposano

Amore a gonfie vele per Salvatore, che chiede ad Anna di sposarlo. I due sono innamorati follemente e pensano a quanto sarà bello vivere insieme nella casa di Irene.

Non si esclude che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Antonino Amato possa tornare a Milano per presenziare alla cerimonia di Anna e chissà che non porti notizie anche su Giuseppe, di cui si sono perse completamente le tracce.

Fiorenza in posizione di forza, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Guai in arrivo per Umberto, che ha deluso la giovane Ravasi dopo la loro notte d'amore.

Umberto ha usato Flora come spia, chiedendole di carpire informazioni preziose su Dante. Purtroppo, Flora si è lasciata sfuggire della lettera che Guarnieri le ha scritto, contenente informazioni compromettenti sul caso Ravasi.

E così, nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 18 febbraio, Fiorenza si introdurrà senza invito a Villa Guarnieri, riuscendo a mettere le mani sulla preziosa lettera. Ora è in posizione di forza e, insieme a Dante, è pronta a ricattare Guarnieri.