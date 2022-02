Ricomincia l'incubo del manichino in Beautiful? Le anticipazioni delle puntate settimanali in onda dal 21 al 26 febbraio 2022 fanno presagire grandi colpi di scena, e non solo per quanto riguarda Thomas e la sua ossessione nei confronti di Hope. Steffy sta cercando di non pensare a quanto successo con Liam, ma Finn inizia a sospettare che gli stia nascondendo qualcosa di importante. Dopo la loro notte d'amore, il bel dottore sembrerà tranquillizzarsi, ma per poco. Al contrario di Steffy, decisa a mantenere a tutti i costi il segreto, Liam non ce la farà più a tenere all'oscuro Hope di quanto successo e così dirà alla giovane Forrester di essere pronto a confessare.

Beautiful, anticipazioni italiane settimana 21-26 febbraio 2022

La gestione della fondazione Forrester ha bisogno di un sostituto e così Carter pensa a Paris, attirato dal suo entusiasmo. Nel frattempo, ignara di tutto, Hope presenta le nuove foto per la campagna pubblicitaria a Steffy, in evidente imbarazzo.

Carter, certo di avere fatto la scelta giusta, propone a Ridge di assumere Paris ma Forrester gli chiede del tempo. Un ruolo così importante deve essere ricoperto da una persona che ne sia all'altezza. Inoltre, le anticipazioni di Beautiful svelano che crescerà sempre di più l'intesa e la complicità tra Paris e Zende. Steffy, in accordo con Hope, penserà che Zoe e Zende possano tranquillamente sostituire Thomas nel periodo in cui dovrà affrontare la sua convalescenza.

Liam confessa a Hope di averla tradita? Le anticipazioni di Beautiful

Steffy è devastata dal senso di colpa ma, con tutte le sue forze, cerca di non far trapelare nulla a Finn. La notte passata insieme li ha uniti ancora di più ma non basterà alla giovane Forrester per trovare la tanto agognata serenità. Intanto, Hope spiega a tutti cosa è successo a Thomas e come mai si è assentato così tanto tempo dall'azienda.

Proprio in quel momento, il buon Charlie riporta il manichino di Hope alla Forrester Creations: che cosa succederà ora?

Steffy e Hope verranno raggiunte da Liam, che sarà molto imbarazzato. Una volta che il giovane Spencer rimarrà da solo con la sua ex, le dirà di essere stanco di vivere nella menzogna e di essere pronto a raccontare della loro notte di passione.

Così però non sarà: le anticipazioni di Beautiful svelano che Liam continuerà a illudere Hope, incapace di affrontare le sue responsabilità.

Scampato il pericolo, Finn firmerà le dimissioni di Thomas, che ora è pronto a tornare a casa per la lunga convalescenza che lo aspetta. Ridge chiederà a Brooke di perdonare suo figlio, così da creare un'atmosfera accogliente per il periodo in cui tutti e tre si troveranno sotto lo stesso tetto.