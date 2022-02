All'esterno della casa del GFVip è accaduto qualcosa di inaspettato. Alcuni telespettatori del Reality Show si sono diretti fuori dalla casa di Cinecittà e hanno cominciato ad urlare per catturare l'attenzione di Delia Duran. Lo scopo di queste persone era quello di mettere in guardia la modella sudamericana sul ritorno in casa di Alex Belli.

L'accaduto

Mentre alcuni "vipponi" si trovavano in giardino, hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa. In particolare, Miriana Trevisan ha sentito pronunciare il nome di Delia Duran: "Stai attenta Alex rientra".

I presunti fan della modella sudamericana hanno cercato di avvertire la loro beniamina sul rientro dell'ex gieffino.

Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra"



Guardate le loro reazioni!

E comunque l'unica attenta deve essere Soleil a non farsi abbindolare#gfvip #solearmy pic.twitter.com/mKxfO2VFNC — Catia (@catiuz92) February 10, 2022

Per chi non lo sapesse, Belli è stato squalificato dal GFVip nella 27^ puntata. In occasione della 40^ puntata, Signorini ha chiesto ad Alex se voleva rientrare nella casa momentaneamente per fare chiarezza sul triangolo amoroso che vede coinvolte la compagna Delia e l'amica speciale Soleil Sorge. L'ex concorrente dovrebbe restare nella casa di Cinecittà per due settimane.

La reazione delle due gieffine

In seguito alle urla provenienti dall'esterno del GFVip, Delia e Soleil sono state messe al corrente dai loro compagni d'avventura. Nel dettaglio, la modella sudamericana è apparsa piuttosto perplessa. Delia si è domandata cosa tornasse a fare il suo compagno nella casa più spiata d'Italia. Al contrario, Soleil non è apparsa toccata dalla vicenda.

L'influencer italo-americana, infatti, sarebbe già stata messa al corrente del ritorno di Belli dal nuovo gieffino, Gianluca Costantino.

I "vipponi" presenti in giardino sono apparsi spiazzati sull'anticipazione giunta dall'esterno del reality show. Tuttavia, Miriana Trevisan ha confidato che era probabile un ritorno dell'ex attore di Centrovetrine.

Aldo Montano furioso

Intervenuto nella diretta di Casa Chi, Aldo Montano ha commentato la novità riguardante Alex Belli. Il campione olimpico si è detto spiazzato per il ritorno del 38enne a GFVip: "Incredibile, non ci volevo credere". L'ex gieffino ha confidato di essere venuto a conoscenza del pettegolezzo di gossip, ma sperava che non diventasse realtà. Secondo Montano, tutta la sesta edizione ha ruotato intorno al teatrino messo in scena da Alex, Delia e Soleil.

A tal proposito, Aldo ha rivelato che se fosse stato ancora nella casa di Cinecittà probabilmente si sarebbe ritirato con il ritorno di Belli: "Non avrei voluto fare parte di quella roba". Infine, l'ex gieffino ha commentato il rientro di Alex Belli al GFVip in modo sarcastico: "Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi".