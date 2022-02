Con la puntata di Un Posto al sole di venerdì 11 febbraio si conclude la settimana di programmazione. L'episodio di Upas va in onda alle 20:45 su Rai 3 e può essere rivisto in replica su RaiPlay. Rossella sta vivendo un momento molto difficile. Sul piano professionale ha dovuto fare i conti con la scoperta della malattia incurabile di Corrado, un suo caro amico con il quale ha trascorso l'adolescenza e che ora ha pochi mesi di vita. Rossella non se ne capacita e si è confidata con Ornella, che l'ha messa davanti alla dura realtà del lavoro da medico.

Temendo per la sua stabilità emotiva, l'ha invitata a lasciarsi alle spalle tutte le sofferenze dei pazienti - e in questo caso particolare di Corrado - una volta varcata la soglia dell'ospedale, se non vuole rimanerne sopraffatta. Per Rossella sembra però impossibile riuscirci. Inoltre, Riccardo non avrà buone notizie per lei, dato che Virginia non ha alcuna intenzione di concedergli la separazione consensuale, anzi: lo rivuole nella sua vita.

Trama Un Posto al sole episodio 5880 di venerdì 11 febbraio su Rai 3

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole in onda venerdì 11 febbraio 2022 su Rai 3 vedono Rossella in grande crisi per via di Corrado, che è affetto da una grave patologia senza possibilità di cura.

Dopo aver riflettuto sulle parole di Ornella, Ross capirà che è arrivato il momento di comportarsi da medico, oltre che da amica.

Animata da una ritrovata forza, Rossella trova il coraggio di parlare a Corrado e spronarlo ad affrontare la sua malattia, accada quel che accada.

Rossella, già in crisi per questa spiacevole situazione, capirà che le cose tra Virginia e Riccardo a Bolzano non sono andate come previsto.

Marina spiazza Roberto, spoiler Un Posto al sole

Dopo un lungo e interminabile corteggiamento e un bacio passionale, la situazione sembra sbloccarsi tra Marina e Roberto.

Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole dell'episodio in onda venerdì 11 febbraio su Rai 3, Roberto sembrerà finalmente riuscito a riconquistare Marina, fino a ora titubante per via del suo legame con Fabrizio.

Peccato che una decisione inaspettata della bella Giordano metta di nuovo in discussione tutto, lasciando Ferri con un grande senso di vuoto.

Occhio anche a Franco, che riceverà brutte notizie. Cosa riguarderanno e soprattutto chi? Non resta che seguire le nuove puntate di Un posto al sole per capire come evolveranno le trame. Anticipiamo che, negli episodi della prossima settimana di Upas, ci sarà un riavvicinamento inaspettato tra Franco e Katia, entrambi in crisi con i rispettivi partner e bisognosi di trovare un po' di meritata tranquillità sentimentale.