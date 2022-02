Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni della prossima puntata prevista lunedì 14 febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast della trasmissione.

Alfonso Signorini, nel corso della prossima diretta serale del reality show, leggerà il verdetto degli spettatori del programma i quali dovranno decidere il nome del prossimo concorrente da far fuori dal cast della trasmissione Mediaset, che si avvia verso il gran finale di questa sesta stagione. Tra quelli a rischio spicca anche il giovane Antonio Medugno.

Prevista una nuova eliminazione dal gioco: anticipazioni Grande Fratello Vip 14 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del GF Vip rivelano che il programma tornerà in onda direttamente il prossimo lunedì 14 febbraio, quando in prime time andrà in onda una nuova puntata serale.

Venerdì 11 febbraio, infatti, non è prevista una nuova puntata in prime time del reality show Mediaset che lascerà spazio al debutto della fiction Fosca Innocenti, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Di conseguenza, la trasmissione sarà in onda direttamente il giorno di San Valentino e sarà una serata ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni sul GF Vip del 14 febbraio, infatti, rivelano che nel corso della diretta sarà prevista una nuova eliminazione definitiva dalla trasmissione.

I tre concorrenti a rischio uscita dalla casa sono: Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi.

Antonio e Gianluca a rischio eliminazione dal GF Vip di lunedì 14 febbraio 2022

Tra questi tre ci sarà un nuovo eliminato che dovrà abbandonare definitivamente il cast di questa sesta edizione e quindi rinunciare alla possibilità di accedere alla finalissima del 14 marzo 2022.

A scegliere le sorti dei concorrenti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Una sfida che potrebbe mettere a serio rischio i due concorrenti Antonio e Gianluca che sono stati tra gli ultimi ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Kabir Bedi, infatti, nelle scorse settimane è già stato al televoto ed ha dimostrato tutta la sua forza riuscendo a vincere con percentuali anche molto alte.

Alex Belli accetta di rientrare nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire chi sarà fatto fuori definitivamente dal cast di questa sesta edizione del GF Vip 6, le anticipazioni rivelano che c'è grande attesa anche per l'annunciato ritorno in casa di Alex Belli.

Alfonso Signorini ha proposto all'attore di rimettere piede nell'abitazione di Cinecittà per avere un confronto con Soleil Sorge e Delia Duran.

Alex non si è tirato indietro di fronte a questa proposta ed ha accettato di mettersi in quarantena, per cui non si esclude che tale ingresso possa avvenire proprio lunedì sera.

E così, ancora una volta, questa sesta edizione del reality show Mediaset tornerà a fare affidamento sulle vicende del discusso triangolo tra Alex, Delia e Soleil Sorge, che stanno tenendo banco ormai dallo scorso settembre.

Aldo Montano punta il dito contro le vicende di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al GF Vip

Una scelta, quella della produzione del GF Vip di far tornare in gioco Alex, che non è piaciuta per niente ad alcuni ex concorrenti, tra cui Aldo Montano, che non si è fatto problemi a puntare il dito contro questa situazione.

Il campione olimpico ha ammesso di trovare a dir poco stomachevole tutta questa situazione e il fatto che si continui a dare spazio alle vicende di questi tre protagonisti, sostenendo che in realtà sarebbe tutto finto e frutto di un copione scritto.