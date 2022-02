Il Grande Fratello Vip 6 si avvia verso il gran finale di questa lunghissima edizione. Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelano che in vista dell'ultima puntata che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno, sono previste delle sorprese in studio.

Una di queste porta il nome di Barbara d'Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 che, per la finalissima di questa sesta edizione, sarà ospite in studio dal suo "amico" Signorini.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 la finale: quando va in onda e chi ci sarà

Nel dettaglio, questa sesta edizione del Grande Fratello Vip saluterà il pubblico Mediaset il prossimo lunedì 14 marzo 2022, quando in prime time andrà in onda l'ultimo appuntamento in diretta condotto da Alfonso Signorini, durante il quale ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto di questa stagione.

E le prime anticipazioni sulla finalissima di questa sesta edizione del reality show, arrivano dalle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, dove è stato svelato che una delle super-ospiti di questo ultimo appuntamento, sarà Barbara d'Urso.

La conduttrice di Pomeriggio 5 sarà tra le ospiti della serata conclusiva di questa sesta edizione di successo del reality show Mediaset per lanciare la sua nuova trasmissione.

Barbara d'Urso sarà ospite in studio alla finale del Grande Fratello Vip 6

Trattasi de La Pupa e il Secchione Show, il reality show che d'Urso condurrà proprio dal 15 marzo in prime time su Italia 1 e che si preannuncia attesissimo dai suoi fan e spettatori.

Per lanciare al meglio questa nuova produzione che occuperà la prima serata della rete giovane Mediaset per i mesi di marzo e aprile, Barbara d'Urso verrà accolta in studio alla finale del Grande Fratello Vip, da Alfonso Signorini, malgrado qualche frecciatina che i due si sono scambiati in passato.

In attesa di scoprire cosa si inventeranno gli autori per l'arrivo di Barbara d'Urso nelle vesti di guest star della finalissima di questa sesta edizione, al momento si conosce già il nome della prima finalista ufficiale del GF Vip.

La prima finalista del GF Vip 6: Delia Duran

Trattasi di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che nelle ultime puntate del reality show, è riuscita ad avere la meglio al televoto contro Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri.

Delia, per volere del "pubblico sovrano" del GF Vip, ha conquistato così l'accesso alla finalissima di questa sesta edizione e, ad oggi, è una delle candidate in pole position per riuscire a conquistare il montepremi finale di ben 100 mila euro (di cui, però, la metà andrà devoluto in beneficenza).