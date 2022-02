Il 14 febbraio 2022, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Come già si preannunciava, la puntata è stata ricca di colpi di scena, tra cui, l’ingresso di Alex Belli in casa come ospite. L’attore è entrato per convincere Delia a fidarsi nuovamente di lui, e far capire che l’amicizia con Soleil è un tipo di rapporto diverso, estraneo all’amore che prova per sua moglie. Nonostante Alfonso abbia cercato più volte di far fare un chiarimento ai due, il vero confronto tra Delia e Alex è avvenuto nella notte.

GF Vip, il confronto tra Alex e Delia nella notte

Dopo la diretta, Alex si è appartato per parlare con Delia e le ha confessato che è molto dispiaciuto della libertà che lei si è presa con alcuni inquilini del Grande Fratello Vip. Alex ha detto a Delia: ”Io sono entrato qui dentro solo per te, ti prego di capirlo. A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo neanche più. Io ti conosco e so che con Barù non c’è stato niente, tu sei una donna pazzesca, stupenda, libera e spensierata, che si diverte a giocare e a scherzare con tutti. Tuttavia trovo che questa settimana tu sia andata oltre. Delia, sentendosi accusata dalle parole dell’attore, ha ribadito che ad aver scelto di lasciarlo è stata proprio lei e afferma: "Ho preso la decisione di lasciarti, perché mi hai ferito e hai continuato a farlo.

L’ho fatto anche perché volevo far vedere un’altra Delia, quella che gioca e che scherza”. La conversazione è poi andata avanti, e Belli ha continuato ad affermare il suo amore per Delia, dicendo: ”Quando mi hai detto di lasciarti stare, di darti spazio e farti fare il tuo percorso da sola, io ho fatto un passo indietro. Questa, a mio avviso, è la più grande prova d’amore assoluta.

Con te qui dentro io non riuscivo a dormire, a mangiare, stavo malissimo. Io la notte stavo incollato a guardarti dormire, eri sempre confusa. Ti ho anche mandato l’aereo, ti prego di capirmi, senza fraintendimenti”.

GF Vip, Lulù contro Delia

Intanto nella puntata del 14 febbraio, Delia si è fatta nemiche le sorelle Selassiè, a causa di alcuni confessionali riguardanti Barù, dove confessava di aver baciato lo chef toscano per far invidia a Jessica.

Inutile dire che queste parole non sono piaciute a Lulù e a Jessica. Durante una discussione, Lulù ha sbottato contro Delia:” Smettila di urlare, mi dai fastidio e non mi toccare la gamba. Falla finita di urlare come una cornacchia, che voce squillante, hai rotto l’anima a tutti qui. Con mia sorella hai fatto una roba orrenda, hai detto di aver baciato Barù per fare un dispetto a Jessica, hai stancato, nessuno ti crede più”. Pare dunque che per Duran si prospettano giorni bui e difficili all’interno del Grande Fratello Vip.