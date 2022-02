Anche se ha iniziato il suo percorso a Uomini e donne da poco tempo, Matteo Ranieri è già in evidente difficoltà. Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate (e che devono ancora andare in onda su Canale 5), fanno sapere che sia Denise che Federica hanno abbandonato il programma e il tronista si ritrova da solo a dover decidere se ricominciare da zero oppure se provare a convincere le due a tornare in studio. Sul web si rincorrono i Gossip sul possibile ritorno di Alessio Ceniccola, ex corteggiatore romano molto amato da Maria De Filippi e dal pubblico.

Aggiornamenti sul Trono Classico di Uomini e Donne

È stato promosso al ruolo di tronista da pochissimo tempo, ma Matteo Ranieri sembra essere già vicino alla conclusione del suo percorso. Stando alle anticipazioni che stanno circolando sulle ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate (e che andranno in onda nei prossimi giorni), il bel genovese è rimasto senza corteggiatrici per diversi motivi.

Denise ha lasciato lo studio volontariamente dopo essere stata criticata in modo pesante per l'ennesimo avvicinamento ad Armando Incarnato durante una pausa: la ragazza si è sentita attaccata da tutti ed ha abbandonato il programma.

Maria De Filippi ha fatto ragionare il protagonista del Trono Classico sull'eventualità di correre dietro alla sua spasimante, cosa che non ha fatto proprio su suggerimenti della padrona di casa.

Federica ha seguito le orme della "rivale" dopo essersi convinta del fatto che Matteo sarebbe più interessato alla "rivale" che a lei.

Novità in arrivo nel cast di Uomini e Donne

A mettere a rischio il trono di Matteo, dunque, è l'assenza di corteggiatrici. Le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, informano i curiosi del fatto che Maria De Filippi ha cercato di rassicurare il giovane dicendogli che se né Federica né Denise dovessero tornare, lui può ricominciare da capo con una fila di ragazze da conoscere.

Al momento, però, non sono ancora arrivati aggiornamenti in merito, perciò non si sa se Ranieri continuerà a cercare l'anima gemella nel dating-show oppure se preferirà rinunciare a questa opportunità consapevole del fatto che non è pronto a voltare pagina dopo la delusione che ha ricevuto da parte delle ragazze che ha frequentato nell'ultimo periodo davanti alle telecamere.

Il passato del romano a Uomini e Donne

Qualora Matteo dovesse lasciare Uomini e Donne, rinunciando ad un trono bis dopo gli addii di Federica e Denise, si vocifera che sarebbe già pronto un suo sostituto.

Sul web, infatti, si rincorrono le indiscrezioni sulla persona che potrebbe prendere il posto di Ranieri sulla poltrona rossa affianco a quella occupata da Luca Salatino: il principale candidato a questo ambito ruolo, sarebbe Alessio Ceniccola.

Gli affezionati spettatori del dating-show ricorderanno certamente il giovane perché un anno fa ha corteggiato Samantha Curcio, riuscendo a farsi scegliere dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

La storia d'amore tra i due è durata poco tempo e ora il romano sarebbe single e ancora alla ricerca dell'anima gemella.

Non è da escludere, dunque, che la redazione decida di puntare per l'ennesima volta su un ex protagonista del Trono Classico, un ragazzo che di recente è stato al centro delle dinamiche del programma per la conoscenza con la prima tronista "curvy" (così si è presentata la napoletana al pubblico di Canale 5) del format condotto da Maria De Filippi.

Per sapere qualcosa di più in merito ad un possibile nuovo tronista, basterà attendere gli spoiler delle prossime registrazioni, attualmente previste per mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio.